Palestínska samospráva víta dohodu medzi Izraelom a Hamasom

Ramalláh 22. novembra (TASR) - Palestínska samospráva v stredu privítala dohodu o humanitárnom prímerí medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas v Gaze, informovala agentúra AFP.



Palestínsky "prezident Mahmúd Abbás a vedenie vítajú dohodu o humanitárnom prímerí, oceňujú vynaložené katarsko-egyptské úsilie a opätovne potvrdzujú výzvu na komplexné zastavenie izraelskej agresie proti palestínskemu ľudu a vstup humanitárnej pomoci," napísal v statuse na platforme X vysokopostavený predstaviteľ Husajn aš-Šajch.



Dosiahnutie dohody medzi Izraelom a Hamasom v noci na stredu oznámil Katar a medzičasom ju potvrdili obe strany konfliktu.



Dohodu, na ktorej základe má palestínske militantné hnutie Hamas prepustiť rukojemníkov zajatých počas útoku na Izrael zo 7. októbra, medzi prvými privítal americký prezident Joe Biden.



Pozitívne na ňu reagovali aj viaceré západné štáty, ako i Rusko a Čína, ktorá od štvordňovej humanitárnej prestávky v bojoch výmenou za prepustenie 50 rukojemníkov očakáva aj to, že "pomôže zmierniť humanitárnu krízu, deeskalovať konflikt a zmierniť napätie".



Francúzsko vo svojej reakcii ocenilo prácu Kataru pri zabezpečení dosiahnutia dohody a vyjadrilo nádej, že medzi prepustenými rukojemníkmi budú aj francúzski občania, doplnila agentúra AFP.



Aj Británia dohodu o prímerí medzi Izraelom a Hamasom označila za zásadný krok k poskytnutiu pomoci rodinám rukojemníkov a riešeniu humanitárnej krízy v Pásme Gazy. Podľa AFP sa to uvádza vo vyhlásení, ktoré zverejnil britský minister zahraničných vecí David Cameron.



Jeho nemecká rezortná kolegyňa Annalena Baerbocková považuje dohodu o prímerí medzi Izraelom a Hamasom, ktorá by mala umožniť oslobodiť najmenej 50 rukojemníkov, za prelom, pričom vo svojom statuse na sieti X súčasne apeluje, že "humanitárnu prestávku treba využiť na to, aby sa ľuďom v Gaze dostala životne dôležitá pomoc."



Na základe dohody medzi Izraelom a Hamasom palestínski militanti prepustia najmenej 50 izraelských rukojemníkov, v Pásme Gazy bude vyhlásené štvordňové prímerie na dodávky humanitárnej pomoci a Izrael prepustí vybraných palestínskych väzňov.



"Počet prepustených sa zvýši v neskorších fázach vykonávania dohody," uviedlo katarské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení.



Na rokovaniach o dohode sa zúčastnili predstavitelia Kataru spolu so zástupcami Egypta a USA. Washington predtým uviedol, že vykonávanie dohody sa začne "približne do 24 hodín" od jej oznámenia katarskými úradmi.