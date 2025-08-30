< sekcia Zahraničie
Palestínska samospráva vyzvala USA, aby zrušili rozhodnutie o vízach
Nie je jasné, či vstup do USA nepovolia aj palestínskemu prezidentovi Mahmúdovi Abbásovi.
Autor TASR
Ramalláh/New York 29. augusta (TASR) – Palestínska samospráva vyzvala v piatok Spojené štáty, aby zrušili zamietnutie víz pre palestínskych predstaviteľov, ktorí sa majú zúčastniť na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v septembri. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Úrad palestínskeho prezidenta podľa vyhlásenia zverejneného oficiálnou tlačovou agentúrou WAFA uviedol, že krok Washingtonu je v jasnom rozpore s medzinárodným právom a dohodou o sídle OSN v New Yorku.
Nádej na zrušenie zákazu vstupu medzitým podľa agentúry DPA vyjadrila aj Organizácia Spojených národov. Hovorca Stéphane Dujarric zdôraznil, že je dôležité, aby na zasadnutí boli prítomné všetky členské štáty a pozorovatelia. "Dúfame, že sa to vyrieši,“ doplnil s tým, že o záležitosti chcú hovoriť s americkým ministerstvom zahraničných vecí.
Dohoda OSN a USA o sídle svetovej organizácie v New Yorku okrem iného stanovuje, že v sídle OSN v Manhattane nemôžu pôsobiť žiadne bezpečnostné orgány USA a že členské štáty OSN majú právo voľného prechodu cez Spojené štáty do centrály organizácie.
Americké ministerstvo v piatok oznámilo, že zrušilo víza pre predstaviteľov Palestínskej samosprávy (PA) a Organizácie pre oslobodenie Palestíny (OOP). Odôvodnilo to tým, že PA „podkopáva vyhliadky na mier“.
Nie je jasné, či vstup do USA nepovolia aj palestínskemu prezidentovi Mahmúdovi Abbásovi. Palestína nie je plnoprávnym členom OSN, v organizácii však má štatút stáleho pozorovateľského štátu.
Na septembrovom zasadnutí VZ OSN avizovalo uznanie palestínskeho štátu viacero krajín vrátane Francúzska, ktoré spolu so Saudskou Arábiou tiež organizuje stretnutie o dvojštátnom riešení izraelsko-palestínskeho konfliktu.
