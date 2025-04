Palestínska samospráva žiada Maďarsko o zatknutie Netanjahua

Budapešť 3. apríla (TASR) - Palestínska samospráva vo štvrtok vyzvala Budapešť, aby zatkli izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, ktorý je na návšteve Maďarska, v súlade so zatykačom Medzinárodného trestného súdu (ICC). Naopak, nemecký kancelár Olaf Scholz uviedol, že si nevie predstaviť dať zatknúť Netanjahua počas jeho potenciálnej návštevy Nemecka. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a DPA.



Netanjahu do Maďarska pricestoval napriek zatykaču, ktorý ICC naňho a ďalších predstaviteľov Izraela a palestínskeho hnutia Hamas vydal vlani pre podozrenia zo spáchania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti.



Maďarský premiér Viktor Orbán pozval Netanjahua na návštevu Maďarska ešte v deň vydania zatykača a avizoval, že zatykač nevykoná. Vo štvrtok dopoludnia vláda v Budapešti takisto oznámila, že plánuje ukončiť svoje členstvo v ICC. Súd so sídlom v Haagu v reakcii skonštatoval, že Maďarsko má naďalej povinnosť spolupracovať s ICC.



Palestínska samospráva vyzvala „maďarskú vládu, aby... dodržala zatykač Medzinárodného trestného súdu a okamžite vydala Netanjahua na trestné stíhanie“, uvádza sa vo vyhlásení jej ministerstva zahraničných vecí v Ramalláhu.



Scholz na spoločnej tlačovej konferencii s jordánskym kráľom Abdalláhom II. v Berlíne zopakoval postoj nemeckej vlády, pokiaľ ide o otázku zatknutia Netanjahua. „Neviem si predstaviť, že by v Nemecku došlo k zatknutiu,“ povedala odchádzajúci kancelár. Šéfka nemeckej diplomacie Annalena Baerbocková naopak kritizovala krok Maďarska a vyhlásila, že v Európe nie je nikto nad zákonom.



Scholzov predpokladaný nástupca na pozícii kancelára Friedrich Merz už predtým uviedol, že hľadá spôsoby, ako prijať Netanjahua v Berlíne bez toho, aby tým porušil medzinárodné právo.