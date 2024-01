Vedenie Palestíny i Hamas vítajú verdikt Medzinárodného súdneho dvora

Ramalláh/Gaza 26. januára (TASR) - Palestínske vedenie víta rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora (MSD), ktorý svojím predbežným opatrením nariadil, aby Izrael podnikol kroky na zabránenie genocíde a na zlepšenie humanitárnej situácie v palestínskom Pásme Gazy. V televíznom prejave to uviedol minister zahraničných vecí Palestínskej samosprávy Rijád al-Málikí, informoval web France 24.



"Sudcovia MSD posúdili fakty a právo, rozhodli v prospech ľudskosti a medzinárodného práva," konštatoval šéf palestínskej diplomacie.



Dodal, že Palestína vyzýva všetky štáty, aby zabezpečili, že opatrenia nariadené MSD budú implementované "vrátane Izraela, okupačnej mocnosti".



Vysoký predstaviteľ palestínskeho radikálneho hnutia Hamas Sámí Abú Zuhrí v piatok pre agentúru Reuters označil rozhodnutie MSD za "dôležitý krok, ktorý prispieva k izolácii Izraela a odhaľovaniu jeho zločinov v Gaze".



Zuhrí súčasne vyzval, aby medzinárodné spoločenstvo primalo Izrael k vykonávaniu rozhodnutí MSD.



Juhoafrická republika (JAR) v decembri na pôde MSD oficiálne obvinila Izrael z porušenia Dohovoru OSN o genocíde. Súd žiadala, aby nariadil Izraelu zastavenie vojenských operácií v Pásme Gazy. Izrael v reakcii žiadal, aby MSD túto kauzu neprijal.



MSD však v piatok oznámil, že žalobu nezamietne a bude sa ňou zaoberať, pretože má právomoc rozhodovať o mimoriadnych opatreniach, ktoré Juhoafrická republika požadovala vo svojom podaní proti Izraelu.



Piatkové rozhodnutie je len dočasné a posúdenie obvinení z genocídy môže trvať aj celé roky, pripomína AP.



MSD v piatok Izraelu nariadil prijať okamžité opatrenia, ktoré umožnia prísun humanitárnej pomoci do Pásma Gazy a riešenie nepriaznivých životných podmienok Palestínčanov. Izrael musí tiež podniknúť opatrenia, ktorými zabráni a potrestá priame podnecovanie na páchanie genocídy vo vojne v Pásme Gazy.



Predbežné opatrenie MSD však nevyhovelo juhoafrickej požiadavke, aby Izraelu nariadil zastaviť vojnové operácie v Pásme Gazy.



MSD, ktorý zasadal na podnet JAR, zároveň žiada, aby ho Tel Aviv do mesiaca informoval, čo urobil pre naplnenie predbežných opatrení.