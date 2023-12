Palestínska vláda: Izraelčania zabili v Predjordánsku 6 Palestínčanov

Ramalláh 8. decembra (TASR) - Palestínske ministerstvo zdravotníctva v piatok vyhlásilo, že izraelskí vojaci operujúci na okupovanom Západnom brehu Jordánu zabili počas bojov v utečeneckom tábore šiestich Palestínčanov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Šiestich Palestínčanov "zabili náboje okupantov v utečeneckom tábore al-Fáraa", oznámilo palestínske ministerstvo, ktoré pôvodne informovalo o piatich obetiach. Daný utečenecký tábor sa nachádza neďaleko mesta Túbás na severe Západného brehu.



"Boje s (izraelskými) vojakmi, ktorí vtrhli do tábora, sa vystupňovali za intenzívnej paľby a výbuchov," uviedla palestínska tlačová agentúra WAFA. Izraelská armáda situáciu bezprostredne nekomentovala.



Palestínske ministerstvo zdravotníctva aj v stredu informovalo, že štyria Palestínčania vrátane dvoch mladistvých zahynuli počas niekoľkých izraelských operácií v Predjordánsku.



Násilie sa v tejto oblasti vystupňovalo 7. októbra, keď sa začala vojna medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy. Militanti z Hamasu vtedy vtrhli na územie Izraela, pričom zabili približne 1200 ľudí, väčšinou civilistov.



Izrael následne spustil pozemnú i vzdušnú ofenzívu v Pásme Gazy, ktorá si podľa palestínskych úradov vyžiadala najmenej 17.200 obetí na životoch, väčšinou žien a detí. Podľa izraelskej armády Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru do civilných objektov alebo do ich okolia a palestínskych civilistov zneužíva ako ľudské štíty, čo však Hamas popiera.



Palestínska samospráva tvrdí, že počas útokov izraelských vojakov a osadníkov na Západnom brehu od začiatku vojny zahynulo 263 Palestínčanov. Za celý minulý rok tam pritom podobné útoky zabili 235 ľudí, prevažne Palestínčanov. Izrael túto oblasť okupuje od roku 1967.