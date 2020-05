V Predjordánsku vláda ukončila obmedzenie pohybu obyvateľov

Ramalláh 25. mája (TASR) - Palestínska vláda ukončila v okupovanom Predjordánsku dvojmesačné obmedzenie pohybu obyvateľstva v súvislosti s pandémiou COVID-19.



Oznámil to v pondelok palestínsky premiér Muhammad Štajja po tom, čo tamojšie úrady zaznamenali trvalý pokles nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, informovala tlačová agentúra AFP.



Obchody a podniky budú od utorka fungovať ako zvyčajne, zatiaľ čo vládni zamestnanci sa vrátia do práce v stredu po skončení moslimského sviatku íd al-fitr, uviedol na tlačovej konferencii Štajja.



Opätovne sa otvoria tiež mešity, kostoly a parky, avšak za dodržiavania pravidiel spoločenského odstupu. Obnoví sa aj prevádzka verejnej dopravy. Znovu sa sprevádzkujú kaviarne a reštaurácie, ale vláda v nasledujúcich dňoch pre ne oznámi príslušné reštrikcie, dodal premiér.



"Zmiernenie opatrení a postupný návrat k normálnemu životu berieme opatrne," povedal Štajja, varujúc, že opätovný nárast počtu prípadov nákazy môže viesť k znovuzavedeniu reštrikcií.



Palestínska samospráva v Predjordánsku v marci vyhlásila stav núdze s cieľom spomaliť šírenie koronavírusového ochorenia COVID-19.



Úrady evidujú v Predjordánsku a pásme Gazy viac než 400 prípadov nákazy a tri súvisiace úmrtia.



V pásme Gazy, ktorú riadi konkurenčná vláda pod vedením hnutia Hamas, sa zmierňovanie opatrení začalo už pred niekoľkými týždňami.



Obmedzenie pohybu obyvateľstva v Predjordánsku malo pôvodne platiť do 5. júna, vzhľadom na nízky počet nových prípadov nákazy v uplynulých týždňoch bolo však ukončené predčasne.