Palestínske deti požiadali Merkelovú o pomoc

Rámalláh 2. októbra (TASR) - Palestínski žiaci z osady Chán al-Ahmar na západnom brehu Jordánu určenej na demoláciu vyzvali v utorok nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú, aby zasiahla v ich prospech, uviedla tlačová agentúra AP.



Izraelská armáda dala nedávno obyvateľom predjordánskej osady Chán al-Ahmar ultimátum, aby sa vysťahovali do 1. októbra. V opačnom prípade hrozí jej zbúranie.



Deti z osady Chán al-Ahmar s plagátmi nemeckej kancelárky jej prostredníctvom tejto akcie zaslali symbolickú žiadosť, aby využila svoj vplyv a vyvinula nátlak na Izrael, aby ich vysťahovanie a plány na demoláciu zastavila.



Ako doplnila AP, kancelárka Merkelová má v stredu na programe rokovania s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.



Izrael tvrdí, že beduínska osada z plechových chatrčí bola postavená ilegálne a jej obyvateľom ponúka presťahovanie do 12 kilometrov vzdialenej lokality.



Izraelský najvyšší súd tento mesiac zamietol posledné odvolanie Palestínčanov žijúcich Cháne al-Ahmar proti navrhovanej demolácii.



Podľa palestínskych Arabov a iných kritikov však môže byť zámerom jej zbúrania uvoľnenie priestoru pre novú izraelskú osadu. Palestínčania navyše argumentujú, že by bolo pre nich prakticky nemožné získať nové stavebné povolenia.



Chán al-Ahmar leží medzi židovskými osadami Maale Adumim a Kfar Adumim.



Židovský štát je pre plány na zbúranie tejto dediny vystavený tvrdej kritike najvýznamnejších európskych krajín.