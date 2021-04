Palestínske frakcie: Bez účasti východného Jeruzalema voľby nebudú

Jeruzalem 13. apríla (TASR) - Vedenie palestínskeho hnutia Fatah a ďalšie frakcie Organizácie za oslobodenie Palestíny (OOP) varovali, že voľby do palestínskeho zákonodarného zboru sa neuskutočnia, ak Izrael zabráni hlasovaniu palestínskych obyvateľov východného Jeruzalema. Voľby do palestínskeho parlamentu sa majú konať 22. mája.



"Bez Jeruzalema palestínske voľby nebudú a Izrael nemá právo veta," uviedli palestínske frakcie v pondelok v spoločnom vyhlásení po stretnutí, na ktorom sa diskutovalo o tejto téme, informoval v utorok denník The Times of Israel.



"Frakcie vyzvali spoluúčastníkov medzinárodného spoločenstva vrátane OSN, Európskej únie, Ruska, Číny... aby vyvíjali tlak na Izrael, okupačnú vládu, nech nekladie prekážky na ceste k voľbám," píšu vo svojom dokumente frakcie OOP.



Podľa oficiálnej palestínskej tlačovej agentúry WAFA sa na stretnutí zúčastnili zástupcovia hnutia Fatah a jeho blízki spojenci v rámci OOP, ako aj predstavitelia Ľudového frontu za oslobodenie Palestíny (PFLP), ktorý je v USA zaradený na zoznam teroristických organizácií.



Dohody z Osla podpísané Izraelom a OOP načrtávajú konkrétne postupy, ako sa majú konať palestínske voľby, vrátane ustanovení, ktoré zaväzujú Izrael k tomu, aby umožnil Palestínčanom vo východnom Jeruzaleme hlasovať na tamojších poštách.



V osloských dohodách sa tiež uvádza, že každá palestínska frakcia vo voľbách musí akceptovať legitimitu dokumentu z Osla, ktorý sa zaväzuje Palestínčanov uznať Izrael a vzdať sa ozbrojeného boja.



Niektoré z palestínskych frakcií, ktoré oznámili svoju účasť na nadchádzajúcich voľbách, odmietajú dohody z Osla. Medzi týmito frakciami je hnutie Hamas, Islamský džihád i PFLP.



Palestínski predstavitelia deklarovali, že Izrael ešte musí dať odpoveď na oficiálnu žiadosť, aby Palestínčanom umožnil hlasovať vo východnom Jeruzaleme.



Podľa The Times of Israel je nepravdepodobné, že by izraelské úrady umožnili hlasovanie vo vnútri mesta alebo kampaň palestínskych kandidátov, najmä z hnutia Hamas považovaného v Izraeli za teroristickú organizáciu.



Izraelský minister obrany Benny Ganc síce v pondelok uviedol, že Izrael "nebude zasahovať do politických rozhodnutí Palestínčanov", ale súčasne povedal, že "nebudeme súhlasiť so spoluprácou s Hamasom, teroristickou organizáciou, ktorá si vzala palestínske obyvateľstvo v Gaze za rukojemníkov".



Izraelský denník poukázal aj na to, že na palestínskych územiach sa čoraz viac špekuluje o tom, že palestínsky prezident Mahmúd Abbás by sa mohol pokúsiť voľby odložiť alebo dokonca zrušiť, pretože sa veľmi obáva prehry so svojimi rivalmi z hnutia Fatah alebo triumfu Hamasu, ktorý je posilnený vnútornými rozpormi vo Fatahu.



Podľa denníka by vedenie Palestínskej samosprávy mohlo ako argument pre odklad volieb využiť aj otázku účasti východného Jeruzalema na voľbách, ak by sa Izrael rozhodol, že neumožní Palestínčanom odovzdať svoj hlas v meste.