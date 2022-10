Palestínske frakcie podpísali v Alžíri dohodu o zmierení

Alžír 14. októbra (TASR) - Palestínske frakcie podpísali vo štvrtok v Alžíri dohodu o zmierení, v ktorej sa zaviazali, že do budúcoročného októbra usporiadajú voľby. Ide o ich najnovší pokus ukončiť rozkol, ktorý teraz trvá viac než 15 rokov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Dohodu podpísal vedúci predstaviteľ strany Fatah palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása a šéf islamistického hnutia Hamas, ktoré ovláda pásmo Gazy.



Samotný Abbás, ktorý je prezidentom Palestínskej samosprávy od roku 2005, sa však na udalosti nezúčastnil.



"Podpísali sme dohodu, aby sme sa zbavili zhubnej rakoviny rozkolu, ktorá prenikla do palestínskeho tela," uviedol šéf delegácie Fatahu, Azzám al-Ahmad. "Sme optimisti v tom, že dohoda bude uvedená do praxe a nezostane len atramentom na papieri," dodal.



Šéf Hamasu Ismáíl Haníja vyhlásil, že toto je "deň radosti pre Palestínu a Alžírsko a pre tých, čo milujú palestínsku záležitosť, ale deň smútku pre sionistickú entitu (Izrael)".



Fatah a Hamas majú spory od volieb v roku 2006, v ktorých zvíťazilo hnutie Hamas, ale medzinárodné spoločenstvo to nikdy neuznalo.



Nasledujúci rok islamistický Hamas obsadil pásmo Gazy, čím sa začali roky rozkolu, pripomína AFP. Fatah vládne na palestínskom západnom brehu Jordánu, ktoré okupuje Izrael. Prvé voľby od tohto rozkolu sa mali uskutočniť vlani, Abbás ich však zrušil.



Štvrtkovú dohodu sprostredkoval alžírsky prezident Abdal Madžíd Tabbún. V prejave na podpisovej slávnosti v Paláci národov v metropole Alžír pripomenul, že tú istú budovu využil Jásir Arafat na vyhlásenie nezávislosti palestínskeho štátu v roku 1988.



Dohodu podpísali na slávnosti v prítomnosti zahraničných veľvyslancov a vojenská kapela zahrala palestínsku a alžírsku štátnu hymnu.



Podľa štvrtkovej "Alžírskej deklarácie", podpísanej takisto ďalšími dôležitými palestínskymi frakciami, sa budú konať aj voľby prezidenta a palestínskej legislatívnej rady, ktorá predstavuje parlament Palestínčanov na okupovaných územiach.



Diskutovalo sa tiež o vytvorení vlády jednoty, ale tá sa v záverečnom dokumente nespomína.