Palestínske hnutia: Dohoda o prímerí je bližšie ako kedykoľvek predtým

Káhira 21. decembra (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas, ľavicová palestínska organizácia Ľudový front za oslobodenie Palestíny a Palestínsky islamský džihád v sobotu uviedli, že dohoda o prímerí v Pásme Gazy je "bližšie ako kedykoľvek predtým". TASR o tom informuje podľa správy sobotňajšej agentúry AFP.



"Možnosť dosiahnuť dohodu (o prímerí a výmene väzňov) je bližšie ako kedykoľvek predtým, ak nepriateľ prestane klásť nové podmienky," uviedli tri palestínske skupiny v zriedkavom spoločnom vyhlásení po piatkových rokovaniach v egyptskej Káhire.



Minulý týždeň sa v katarskej metropole Dauha uskutočnili rokovania medzi Izraelom a Hamasom, ktoré sprostredkovali Katar, Egypt a Spojené štáty, čo podľa AFP oživilo nádej na dosiahnutie dohody.



Predstaviteľ Hamasu v sobotu pod podmienkou zachovania anonymity povedal, že v uplynulých dňoch sa v rozhovoroch dosiahol "významný a dôležitý pokrok". Dodal, že "bola dohodnutá väčšina bodov týkajúcich sa prímeria a výmeny zajatcov".



"Zostávajú niektoré nevyriešené body, ale tie nebránia procesu. Dohoda by mohla byť dokončená do konca tohto roka za predpokladu, že ju nenarušia nové podmienky (izraelského premiéra Benjamina) Netanjahua," uviedol predstaviteľ palestínskeho militantného hnutia.



V prípade, že by došlo k dosiahnutiu dohody o prímerí, bude sa realizovať postupne a skončí sa "serióznou dohodou o výmene väzňov, trvalým prímerím a úplným stiahnutím (izraelských síl) z Pásma Gazy," upresnil.



Agentúra AFP pripomína, že od začiatku konfliktu v palestínskej enkláve už stroskotalo viacero mierových rozhovorov. Jediné týždeň trvajúce prímerie sa podarilo vyrokovať ešte minulý rok.