Palestínske hnutia Hamas a Fatah budú rešpektovať výsledky volieb

Káhira 10. februára (TASR) - Palestínske hnutia Hamas a Fatah sa dohodli na "mechanizmoch" nadchádzajúcich parlamentných a prezidentských volieb a zaviazali sa, že budú rešpektovať ich výsledky. Vyplýva to z ich spoločného vyhlásenia, ktoré zverejnili v utorok počas druhého dňa vzájomných rozhovorov v egyptskej Káhire, informovala agentúra AFP.



Súčasťou dohody je tzv. volebný súd, ktorý sa bude zameriavať výlučne na volebný proces a bude riešiť všetky prípady týkajúce sa volebného hlasovania - prvého za posledných 15 rokov.



Hlasovanie sa podľa dohody "musí bez výnimky konať v Jeruzaleme, v Predjordánsku a v Gaze". Hamas a Fatah sa zároveň zaviazali, že umožnia atmosféru politickej slobody a zistia rovnaký prístup k oficiálnym médiám pre politikov zo všetkých volebných kandidátok. Dohodli sa aj na okamžitom prepustení všetkých väzňov, ktorí boli zadržaní z dôvodu príslušnosti k istej politickej frakcii či pre vyjadrenie slobody názoru.



Na palestínskych územiach sa 22. mája uskutočnia parlamentné voľby, 31. júla si budú voliť Palestínčania prezidenta a 31. augusta sa budú konať voľby do Palestínskej národnej rady, ktorá je orgánom Organizácie pre oslobodenie Palestíny (OOP).



Konkurenčné hnutia Fatah a Hamas po voľbách v roku 2006 vytvorili koaličnú vládu, ktorá sa však krátko na to rozpadla. V roku 2007 došlo v pásme Gazy medzi priaznivcami týchto znepriatelených hnutí ku krvavým zrážkam.



Hamas odvtedy ovláda pásmo Gazy, zatiaľ čo hnutie Fatah je najväčší politický subjekt pôsobiaci na západnom brehu Jordánu (Predjordánsko).



Za uplynulých 15 rokov sa obom hnutiam napriek viacerým pokusom nepodarilo dosiahnuť zmierenie. V roku 2012 uzavreli dohodu o výmene väzňov. V roku 2014 opäť zostavili vládu, ktorá sa však rozpadla po necelom roku pôsobenia.