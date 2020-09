Znepriatelené palestínske hnutia sa dohodli na voľbách

Ramalláh 24. septembra (TASR) - Na okupovaných palestínskych územiach sa do šiestich mesiacov uskutočnia prvé voľby za ostatných takmer 15 rokov. Dohodli sa na tom na stretnutí v Turecku predstavitelia konkurenčných hnutí Hamas a Fatah — Ismáíl Haníja a Mahmúd Abbás, informuje vo štvrtok agentúra AFP.



"Dohodli sme sa, že najprv sa budú konať parlamentné voľby, potom voľby prezidenta Palestínskej samosprávy a nakoniec voľby do ústrednej rady Organizácie za oslobodenie Palestíny (OOP)," uviedol pre AFP predstaviteľ hnutia Fatah Džibril Radžúb.



Fatah a Hamas po voľbách v roku 2006 vytvorili koaličnú vládu, ktorá sa však krátko na to rozpadla. V roku 2007 došlo v pásme Gazy medzi priaznivcami týchto znepriatelených hnutí ku krvavým stretom.



Hamas odvtedy ovláda pásmo Gazy, zatiaľ čo hnutie Fatah je najväčší politický subjekt pôsobiaci na západnom brehu Jordánu.



Za ostatných 15 rokov sa obom hnutiam napriek viacerým pokusom nepodarilo dosiahnuť zmierenie. V roku 2012 uzavreli dohodu o výmene väzňov. V roku 2014 opäť zostavili vládu, ktorá sa však rozpadla po necelom roku pôsobenia.



Najnovšia dohoda medzi Hamasom a Fatahom je výsledkom rokovaní v Turecku, ktoré podnietila normalizácia vzťahov medzi Izraelom a dvoma arabskými krajinami — Spojenými arabskými emirátmi a Bahrajnom. V arabských krajinách totiž dlho vládol konsenzus, že s Izraelom nenaviažu diplomatické vzťahy, kým neuzavrie mierovú dohodu s Palestínčanmi, pripomína AFP.