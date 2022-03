Palestínske hnutie Hamas privítalo útoky v izraelskom meste Bnej Brak

Jeruzalem 30. marca (TASR) - Vodca palestínskeho radikálneho hnutia islamského odporu (Hamas) Ismáíl Haníja vydal v stredu vyhlásenie, v ktorom privítal utorkové útoky v izraelskom meste Bnej Brak. Informoval o tom denník The Times of Israel s tým, že najnovší útok na izraelskom území už medzičasom odobril aj samotný Hamas.



Vo svojom vyhlásení, ktoré vydal vo vlastnom mene, Haníja vyzdvihol aj páchateľov dvoch útokov z minulého týždňa – v mestách Beerševa a Chadera.



K najnovšiemu útoku došlo v utorok večer v dvoch rôznych lokalitách ultraortodoxného mesta Bnej Brak východne od Tel Avivu, kde začal do ľudí na ulici strieľať ozbrojený muž.



Pri útoku zahynulo minimálne päť obyvateľov Izraela vrátane policajta – arabského kresťana –, ktorý útočníka napokon zastrelil, avšak sám zakrátko sám v nemocnici podľahol ťažkým zraneniam, uviedol denník The Jerusalem Post.



V súvislosti s týmto útokom je izraelská polícia v stave zvýšenej pohotovosti. Izraelská armáda oznámila, že posilní prítomnosť svojich jednotiek pozdĺž hraníc Predjordánska s Izraelom.



Na mieste útoku sa ešte v noci zhromaždili rozhnevaní miestni obyvatelia, ktorí skandovali protiarabské heslá, prevrátili jedno zo zaparkovaných vozidiel a konfrontovali ministra verejnej bezpečnosti Omera Barleva.



Barlev, ktorého ministerstvo má na starosti aj políciu, navštívil miesto streľby ešte pred poradou s premiérom Naftalim Bennettom a ďalšími predstaviteľmi silových zložiek, zvolanou v súvislosti s útokom v Bnej Braku.