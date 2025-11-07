Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Palestínske militantné skupiny odovzdali Izraelu telo 23. rukojemníka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Rakvu s pozostatkami zosnulého od pracovníkov Červeného kríža prevzali v Pásme Gazy príslušníci izraelskej armády.

Autor TASR
Gaza 7. novembra (TASR) - Militantné hnutia Hamas a Palestínsky islamský džihád v piatok večer prostredníctvom Červeného kríža Izraelu odovzdali telo ďalšieho zosnulého rukojemníka. Militantné skupiny popoludní oznámili, že telo v poradí 23. rukojemníka našli v okolí mesta Chán Júnís, jeho identitu nezverejnili. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a portálu Times of Israel.

Rakvu s pozostatkami zosnulého od pracovníkov Červeného kríža prevzali v Pásme Gazy príslušníci izraelskej armády. Pozostatky prevezú do forenzného inštitútu v Tel Avive na identifikáciu.

V rámci dohody o prímerí sa palestínske militantné skupiny na čele s Hamasom zaviazali odovzdať Izraelu 28 tiel zosnulých rukojemníkov. Doteraz ich vrátili 22 - 19 bolo Izraelčanov, jeden Thajčan, jeden Nepálčan a jeden občan Tanzánie. Hamas pozostatky zosnulých vracia postupne. Tvrdí, že v zničenom Pásme Gazy má problém nájsť miesta, kde boli pochované.
.

