Palestínske organizácie vítajú rozhodnutie krajín uznať Palestínu

Gaza 22. mája (TASR) - Palestínska samospráva, militantné hnutie Hamas a Organizácia za oslobodenie Palestíny (PLO) privítali stredajšie rozhodnutie Nórska, Írska a Španielska oficiálne uznať Palestínu ako štát. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Nórsky premiér Jonas Gahr Störe ako prvý v stredu oznámil, že Oslo 28. mája oficiálne uzná štátnosť Palestíny. Vzápätí podniknutie tohto zrejme koordinovaného kroku potvrdilo aj Írsko a Španielsko. Írsky premiér Simon Harris podľa svojich slov dúfa, že sa v nasledujúcich týždňoch pridajú aj ďalšie krajiny.



Izrael v reakcii nariadil stiahnutie svojich veľvyslancov z Nórska, Írska a Španielska.



Störe povedal, že bez uznania palestínskeho štátu nemôže byť mier na Blízkom východe. Prebiehajúca vojna v Pásme Gazy je podľa neho jasným dôkazom toho, že dosiahnutie mieru a stability musí byť podmienené vyriešením palestínskej otázky.



Vysokopostavený predstaviteľ Hamasu Básim Naím uviedol, že podnetom pre uznanie štátnosti Palestíny sa stal "odvážny odpor" Palestínčanov. Hnutie v samostatnom vyhlásení tento krok zo strany troch európskych štátov označilo za dôležitý a vyzvalo aj ostatné krajiny sveta, aby tak učinili.



Generálny tajomník výkonného výboru PLO Husajn aš-Šajch na sociálnej sieti X napísal, že rozhodnutia Osla, Dublinu a Madridu predstavujú "historické momenty, v ktorých slobodný svet víťazí za pravdu a spravodlivosť".



Viacero členských krajín Európskej únie v posledných týždňoch naznačilo, že plánujú Palestínu uznať ako štát a argumentovali tým, že dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu je nevyhnutné na dosiahnutie trvalého mieru v regióne. Nórsko, ktoré nie je členom EÚ, ale reflektuje kroky Bruselu, takéto riešenie dlhodobo podporuje.



Podľa Störea je cieľom vytvoriť politicky súdržný palestínsky štát, ktorý by vychádzal z Palestínskej samosprávy. "Teror pácha Hamas a militantné skupiny, ktoré nie sú zástancami dvojštátneho riešenia a štátu Izrael," povedal nórsky premiér s tým, že Palestína má fundamentálne právo na nezávislý štát.



Španielsky premiér Pedro Sánchez, ktorý mesiace cestoval po Európe a Blízkom východe, aby pre uznanie Palestíny získal podporu, opakovane uisťoval, že je tomuto kroku odhodlaný.



"Vieme, že táto iniciatíva nevráti minulosť a životy stratené v Palestíne, ale veríme, že Palestínčanom poskytne dve veci, ktoré sú veľmi dôležité pre ich súčasnosť a budúcnosť: dôstojnosť a nádej," povedal Sánchez v stredu v španielskom parlamente.



Dodal, že tento krok nie je zameraný proti Izraelu ani jeho obyvateľom, hoci uznal, že pravdepodobne spôsobí diplomatické napätie. "Je to čin v prospech mieru, spravodlivosti a morálnej dôslednosti," zdôraznil.



Palestínska samospráva vznikla na Izraelom okupovanom západnom brehu Jordánu v roku 1993 na základe Dohody z Osla, mierového paktu medzi Izraelom a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny (PLO).



Hnutie Hamas získalo kontrolu nad Pásmom Gazy v roku 2007 po bojoch so svojimi rivalmi z Fatahu, ktorí si prostredníctvom palestínskej samosprávy udržiavajú čiastočnú administratívnu kontrolu na okupovanom západnom brehu Jordánu.