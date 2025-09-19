< sekcia Zahraničie
Palestínske úrady zatkli muža podozrivého z útoku v Paríži z roku 1982
Pri antisemitskom incidente zahynulo v roku 1982 šesť osôb a 22 utrpelo zranenia.
Autor TASR
Paríž 19. septembra (TASR) - Palestínske úrady zatkli kľúčového podozrivého v prípade útoku na židovskú reštauráciu v Paríži, uviedli v piatok francúzski prokurátori. Pri antisemitskom incidente zahynulo v roku 1982 šesť osôb a 22 utrpelo zranenia, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Úrad francúzskeho prokurátora pre boj proti terorizmu uviedol, že ho Interpol oboznámil so zatknutím 70-ročného Hišáma Harba. Privítal „tento významný procesný prelom“ a poďakoval palestínskym orgánom za spoluprácu.
Aj francúzsky prezident Emmanuel Macron privítal tieto správy a uviedol, že podozrivý bol zatknutý na okupovanom Západnom brehu Jordánu. „Vítam vynikajúcu spoluprácu s palestínskymi úradmi,“ povedal v príspevku na platforme X. „Pracujeme na zabezpečení jeho rýchleho vydania,“ ozrejmil. „Ide o ďalší krok smerom k spravodlivosti a pravde. Som v myšlienkach so všetkými rodinami, ktoré znášali bolesť takto dlho,“ doplnil.
Harb je podozrivý z vedenia útočníkov počas ozbrojeného útoku na reštauráciu Jo Goldenberg v Marais, historickej židovskej štvrti Paríža. Zatykač na neho bol vydaný už pred desiatimi rokmi.
Pri útoku 9. augusta 1982 zahynulo šesť ľudí, ďalších 22 utrpelo zranenia. Začal sa okolo poludnia, keď útočníci do podniku hodili granát. Následne vošli do reštaurácie, kde sa nachádzalo asi 50 zákazníkov, a začali strieľať z automatických zbraní. Úrady z útoku obvinili odnož palestínskej militantnej skupiny Fatah Abu Nidal Organisation.
