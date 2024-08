Palestínske vedenie žiada Izrael, aby Abbásovi umožnil návštevu Gazy

Ramalláh/Jeruzalem 19. augusta (TASR) - Palestínska samospráva údajne požiadala Izrael, aby umožnil jej prezidentovi Mahmúdovi Abbásovi čoskoro navštíviť Pásmo Gazy. Abbás tento svoj úmysel avizoval minulý týždeň počas návštevy Turecka. V pondelok o tom informoval denník The Times of Israel (TOI), z ktorého cituje TASR.



Podľa spravodajského webu Walla generálny tajomník Organizácie pre oslobodenie Palestíny (OOP) Husajn aš-Šajch v nedeľu poslal list izraelského poradcovi pre národnú bezpečnosť Cachimu Hanegbimu, ktorý obsahoval žiadosť umožniť Abbásovi vstup do Pásma Gazy cez priechod z územia Izraela, nie cez priechod Rafah z Egypta.



Citovaný arabský zdroj naznačuje, že Abbás očakáva zamietnutie žiadosti. Podľa TOI Abbás následne toto odmietnutie využije na ďalšiu kritiku Izraela.



Abbás minulý štvrtok počas prejavu v tureckom parlamente oznámil zámer navštíviť Pásmo Gazy spolu s ďalšími členmi palestínskeho vedenia. V prejave kritizoval, že izraelské okupačné úrady úplne obmedzili prepravu potravín, vody, humanitárnej pomoci i ľudí.



Pásmo Gazy je už totiž 11 mesiacov dejiskom ofenzívy izraelskej armády, ktorá je odvetou za teroristický vpád palestínskych kománd do obcí na juhu Izraela.



Podľa WAFA cieľom Abbásovej návštevy v Pásme Gazy je "stáť pri našich ľudoch, ktorí sú tam vystavení genocíde". Chce tiež "potvrdiť, že štát Palestína a Organizácia pre oslobodenie Palestíny sú legitímnymi autoritami na všetkých palestínskych územiach a chcú pracovať na obnovení národnej jednoty".



Abbás doplnil, že v tomto zmysle boli nadviazané kontakty s Organizáciou Spojených národov, stálymi členmi Bezpečnostnej rady OSN, arabskými a moslimskými štátmi, Ligou arabských štátov, Organizáciou islamskej spolupráce, Európskou úniou a Africkou úniou.