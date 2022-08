Palestínski džihádisti potvrdili dohodu o prímerí s Izraelom

Gaza/Jeruzalem 7. augusta (TASR) - Militantné hnutie Palestínsky islamský džihád (PIJ) v nedeľu večer oznámilo, že súhlasilo s dohodou o prímerí, ktorá by mala ukončiť trojdňové intenzívne boje s Izraelom. Súhlas s dohodou, ktorú sprostredkoval Egypt, už predtým vyjadril Izrael.



"Pred malou chvíľou sa podarilo dosiahnuť zhodu na texte Egyptom navrhnutej dohody o prímerí," uviedol vo vyhlásení popredný líder PIJ Mohammad Hindí.



Egypt sa podľa neho v rámci dosiahnutej dohody zaviazal, že sa bude usilovať o prepustenie dvoch vysokopostavených predstaviteľov PIJ zadržiavaných Izraelom vrátane Básima Saadího, ktorého tento týždeň zatkli v Predjordánsku.



Prímerie by malo vstúpiť do platnosti o 23.30 miestneho času (22.30 SEČ), informovala televízia al-Džazíra. Či sa tak skutočne stane, nie je jasné.



Izrael už od piatka podniká intenzívne letecké a delostrelecké útoky na ciele PIJ v pásme Gazy, zatiaľ čo palestínski militanti vystrelili na Izrael už takmer tisíc rakiet.



Ide o najhoršiu eskaláciu bojov v Gaze od 11-dňovej vojny medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas z vlaňajšieho mája. Boje aj vtedy ukončilo prímerie sprostredkované Káhirou.



Pri izraelských útokoch zahynulo od piatku už najmenej 43 ľudí, vrátane 15 detí, a ďalších vyše 300 osôb utrpelo zranenia, uvádzajú palestínske zdravotnícke úrady. Viacero budov v Gaze bolo zrovnaných so zemou.



Izrael tvrdí, že väčšinu obetí tvoria palestínski militanti. Deti podľa neho prišli o život pri nevydarenom vystrelení rakety z pásma Gazy. Izraelská armáda uvádza, že v dôsledku jej útokov bolo "zneutralizované už (celé) najvyššie velenie vojenského krídla Palestínskeho islamského džihádu v Gaze".



V súvislosti s palestínskymi raketovými útokmi utrpeli od piatku zranenia už desiatky Izraelčanov. Dve osoby boli zranené šrapnelmi z rakiet, zatiaľ čo ďalší utrpeli zranenia, keď utekali do krytov. Minimálne 28 zranených museli hospitalizovať.



Sirény oznamujúce letecký poplach sa v nedeľu ráno rozozvučali dokonca aj v oblasti Jeruzalema, uviedla izraelská armáda. Bolo tiež počuť explózie, keď izraelský systém protivzdušnej obrany zneškodnil vo vzduchu dve rakety vypálené z Gazy.