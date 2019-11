Palestínski islamisti sa Izraelu vyhrážajú tvrdou odvetou

Gaza 12. novembra (TASR) - Radikálne islamistické skupiny z palestínskeho pásma Gazy sa Izraelu vyhrážajú tvrdou odvetou za smrť svojho poľného veliteľa, ktorý prišiel o život v utorok ráno pri útoku izraelskej armády. Informoval o tom portál denníka The Times of Israel.



Palestínska militantná organizácia Hamas, ktorá kontroluje pásmo Gazy, vo svojom vyhlásení varovala, že "vražda popredného veliteľa vojenského krídla Islamského džihádu nezostane nepotrestaná".



"Sionistický nepriateľ bude niesť zodpovednosť za všetky dôsledky tejto eskalácie a nebezpečného útoku," píše sa vo vyhlásení Hamasu.



"Ideme do vojny," uviedol vo vyhlásení generálny tajomník Islamského džihádu Zijád an-Nachalá. Dodal, že útokom na hlavného veliteľa Islamského džihádu Netanjahu prekročil všetky medze. "Odpovieme silou," varoval Nachalá.



Ozbrojená frakcia radikálnej organizácie Islamský džihád - Brigády al-Kuds - vyzvali v utorok na ráznu odvetu za smrť svojho poľného veliteľa. Okrem toho oznámila, že vyhlase "všeobecnú mobilizáciu" svojich bojovníkov a jednotiek.



Deklarovali tiež, že "reakcia na tento zločin nebude mať nijaké obmedzenia a bude sa rovnať zločinu, ktorý páchal zločinec (Izrael)."



V Gaze sa medzičasom už začal pohreb zabitého poľného veliteľa. S odvolaním sa na palestínske zdroje o tom informoval denník The Times of Israel. Telo zabitého preniesli z nemocnice Šífa do domu jeho rodiny a následne do meštity Umari v palestínskom meste Gaza. Pohrebný sprievod ulicami Gazy tvorili stovky Palestínčanov.



Palestínsky veliteľ Bahá Abú al-Attá prišiel o život v utorok pred úsvitom pri leteckom útoku izraelských síl na jeho dom v pásme Gazy.



Izraelská armáda vo vyhlásení uviedla, že premiér Benjamin Netanjahu schválil operáciu voči Attovi, ktorého Izrael obviňuje z uskutočnenia nedávnej série raketových a dronových cezhraničných útokov, taktiež zo snajperských útokov a z plánovania ďalších.