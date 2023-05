Palestínski militanti raketami útočili na Izrael

Gaza 10. mája (TASR) - Palestínski militanti v stredu odpálili stovky rakiet z pásma Gazy proti Izraelu. Izrael pokračoval v leteckých útokoch, pri ktorých prišlo o život 21 Palestínčanov. TASR správu prevzala z agentúr AP, AFP a webovej stránky denníka The Guardian.



Egyptská štátna televízia oznámila, že Egypt sprostredkoval prímerie. Bezprostredne to však nepotvrdil Izrael a ani militantné hnutie Palestínsky islamský džihád (PIJ), píše The Guardian.



Krátko po oznámení prímeria boli proti Izraelu odpálené ďalšie rakety. To podľa AP vyvoláva pochybnosti, kedy prímerie vstúpi do platnosti a kedy sa tak stane.



Izrael v utorok spustil prvé letecké útoky a pokračovali aj v stredu a vyžiadali si najmenej 21 obetí vrátane troch veliteľov PIJ a najmenej desiatich civilistov.



Izraelské ministerstvo obrany evakuovalo približne 6500 Izraelčanov z okolia Pásma Gazy, školy a niektoré cesty boli uzavreté, pretože sa očakával protiútok militantných skupín v pásme Gazy.