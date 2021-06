Palestínski novinári protestovali proti brutalite polície

Ramalláh 28. júna (TASR) - Desiatky palestínskych novinárov sa v pondelok zhromaždili pred sídlom OSN v Ramalláhu, aby požadovali slobodu tlače po násilných potýčkach palestínskych demonštrantov s palestínskou políciou, ktoré vyvolala náhla smrť aktivistu v zadržiavacej väzbe. Počas zmienených stretov utrpelo zranenie niekoľko novinárov.



Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) v pondelok uviedla, že počas víkendových nepokojov na okupovanom západnom brehu Jordánu bolo terčom útoku palestínskych policajtov 12 palestínskych novinárov vrátane piatich žien.



Naila Chalílová, ktorá je reportérkou portálu The New Arab, informovala, že palestínski novinári odovzdali OSN list, v ktorom túto organizáciu vyzývajú, aby "prijala nevyhnutné a okamžité opatrenia" na ochranu slobody médií.



Aktivista Nizár Banát (44), ktorého smrť protesty na Západnom brehu vyvolala, bol autorom satirických videí zdieľaných na sociálnych sieťach. Poukazoval v nich na skorumpovanosť palestínskeho vedenia a predsedu palestínskej samosprávy Mahmúda Abbása i na prípady sprenevery. Jeho stránku na sociálnej sieti Facebook sledovalo 100.000 ľudí.



Banátova rodina tvrdí, že jeho náhla smrť je dôsledkom brutality pri zatýkaní. Podľa ich vyjadrenia prišla polícia minulý štvrtok nad ránom do Banátovho domu s príkazom na jeho zatknutie. Následne zasahujúci policajti Banáta, ešte spiaceho v posteli, začali biť železnými tyčami. Potom ho vyzliekli donaha, pokračovali v bití a následne ho odviezli autom.



Úrady neskôr oznámili, že zdravotný stav aktivistu sa prudko zhoršil na policajnej stanici, takže bol nariadený jeho prevoz do nemocnice, kde však prijímajúci lekár u Banáta konštatoval smrť. Podľa slov lekára, ktorý vykonal pitvu, zranenia na Banátovom tele naznačovali, že bol bitý do hlavy, hrudníka, krku, nôh a rúk. Medzi jeho zatknutím a smrťou pritom neuplynula ani hodina.



Palestínsky premiér Muhammad Ištajja v pondelok vyhlásil, že osoby, ktoré majú podiel na Banátovej smrti, budú za ňu niesť zodpovednosť.



Banát mal v úmysle kandidovať ako nezávislý vo voľbách do palestínskeho parlamentu, ktoré sa mali konať v máji, avšak Abbás ich koncom apríla zrušil pod zámienkou, že Izrael odmieta umožniť hlasovanie vo východnom Jeruzaleme.