Palestínski väzni určení na výmenu za troch Izraelčanov sú na slobode

Chán Júnis 1. februára (TASR) - Izraelská väzenská správa v sobotu popoludní oznámila, že dokončila procedúru prepúšťania 183 palestínskych väzňov väznených na základe toho, že pre Izrael predstavujú bezpečnostné hrozby. Na svojom webe o tom informoval denník The Times of Israel, píše TASR.



Prepustenie palestínskych väzňov bolo súčasťou dohody Izraela a palestínskeho radikálneho hnutia Hamas. V súlade s ňou Izrael v sobotu vymenil 183 palestínskych väzňov za troch rukojemníkov, ktorých teroristické komandá vedené Hamasom po svojom vpáde na juh Izraela 7. októbra 2023 zavliekli do Pásma Gazy. Na slobodu sa tak v sobotu - po 484 dňoch strávených v zajatí - dostali traja muži: Jarden Bibas, Ofer Kalderon a Keith Segal.



Časť - 32 - palestínskych väzňov bolo prepustených z väznice Ofer na Izraelom okupovanom Západom brehu, ďalších 150 autobusmi prepravili z väznice Keciot v Negevskej púšti do Pásma Gazy. Ďalšieho väzňa, egyptského občana, deportovali do Egypta.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo svojom statuse na sieti X privítal všetkých troch rukojemníkov a zopakoval svoj sľub, že urobí všetko, čo je v jeho silách, pre návrat ostatných zajatcov. Menom spomenul Bibasovu manželku Širi a ich dvoch malých synov Ariela a Kfira, ktorých osud vyvoláva v Izraeli veľké obavy. Hamas totiž tvrdí, že zahynuli pri izraelskom ostreľovaní.



Radosť v súvislosti s návratom rukojemníkov vyjadril aj izraelský prezident Jicchak Herzog, ktorý súčasne vyjadril hlboké znepokojenie nad osudom manželky a synov Jardena Bibasa.



Herzog pripomenul, že každý z prepustených si zaslúži čas na rehabilitáciu a postupný návrat do života. Pokiaľ ide o rukojemníkov, Herzog deklaroval, že Izrael bude v zápase o nich pokračovať, "kým z pekla zajatia v Gaze nevráti všetky naše sestry a bratov – až do posledného".



Návrat rukojemníkov privítali v sobotu aj francúzsky prezident Emmanuel Macron a americké veľvyslanectvo v Izraeli. Kalderon má totiž okrem izraelského aj francúzske občianstvo a Segal je aj občanom USA.