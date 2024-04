Palestínski záchranári: Pri útoku na Rafah zahynulo šesť ľudí

Gaza 11. apríla (TASR) - Pri leteckom útoku izraelských jednotiek na Rafah v Pásme Gazy zahynulo najmenej šesť ľudí, informovali vo štvrtok palestínski záchranári z tejto oblasti. TASR sa odvoláva na agentúru DPA.



Hovorca Izraelských obranných síl (IDF) sa odmietol vyjadriť ku konkrétnemu incidentu. Uviedol však, že "v reakcii na barbarské útoky Hamasu IDF operujú s cieľom zlikvidovať vojenské a administratívne kapacity Hamasu."



Dodal, že "na rozdiel od úmyselných útokov Hamasu na izraelských mužov, ženy a deti sa IDF riadia medzinárodným právom" a prijímajú opatrenia, ktoré by mali zmierniť škody spôsobené civilistom.



V meste Rafah na juhu palestínskej enklávy našlo po začiatku vojny v Pásme Gazy útočisko viac ako 1,5 milióna Palestínčanov. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu aj napriek medzinárodnej kritike tvrdí, že Izrael musí do Rafahu vyslať pozemné sily, pretože je to dôležité pre víťazstvo vo vojne s palestínskym hnutím Hamas.