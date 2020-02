Izraelska polícia pripravila chlapca v Ísáwíjii o oko

Jeruzalem 20. februára (TASR) – Deväťročný palestínsky chlapec Malik Ísá, ktorého minulý týždeň postrelila do tváre izraelská polícia v napätej štvrti východného Jeruzalema, napriek operácii už nebude znova vidieť na ľavé oko. Dnes to oznámil líder miestnej komunity, ktorý je v kontakte s chlapcovou rodinou.



Ísu hospitalizovali po tom, čo ho v sobotu 15. februára zasiahla nesmrtiaca munícia. Obyvatelia vyhlásili, že chlapec práve vystúpil zo školského autobusu v palestínskej štvrti Ísáwíja, keď izraelská polícia spustila paľbu.



Polícia vtedy uviedla, že reagovala na "výtržnosti" vo štvrti a použila nesmrtiace zbrane, čo obvykle znamená náboje s gumovou špičkou a špongiové granáty. Tie môžu spôsobiť vážne zranenie, zriedkakedy však smrteľné, uviedla tlačová agentúra AP. Hovorca izraelskej polície Micky Rosenfeld dodal, že prebieha vyšetrovanie prípadu.



Podľa lídra komunity Muhammada abú al-Hummusa, ktorý pravidelne navštevuje rodinu v nemocnici, Ísá napriek operáciám prestal včera vidieť na ľavé oko. Líder povedal, že lekári budú v najbližších dňoch znovu dieťa operovať a pokúsia sa zachrániť samotné oko.



Obyvatelia Ísáwíje vyhlásili, že polícia robí razie v ich štvrti takmer denne už niekoľko mesiacov, čo zvyčajne vyvolá demonštrácie a zrážky. Polícia obviňuje z násilia mládež, ktorá podľa policajtov hádže kamene a zápalné fľaše do vozidiel policajných hliadok.



Ísáwíja je časť východného Jeruzalema, ktorý Izrael obsadil vo vojne v roku 1967 spolu s enklávami západný breh Jordánu a pásmo Gazy. Palestínčania chcú, aby práve tieto územia tvorili ich budúci nezávislý štát. Izrael pokladá celý Jeruzalem za svoje nedeliteľné hlavné mesto, pričom Palestínčania chcú mať východný Jeruzalem ako svoje hlavné mesto.