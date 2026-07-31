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Palestínsky islamský džihád odmietol správy o dohode o odzbrojení
Trump oznámil dosiahnutie dohody o úplnom odzbrojení Hamasu a ďalších militantných skupín v Pásme Gazy vo štvrtok.
Autor TASR
Gaza/Káhira 31. júla (TASR) - Palestínsky islamský džihád (PIJ), militantná skupina spojená s radikálnym hnutím Hamas, v piatok odmietol správy o dohode podporovanej Spojenými štátmi, ktorej súčasťou by bolo odzbrojenie oboch spomenutých zoskupení v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Skupina uviedla, že tvrdenia o dosiahnutí dohody sú podľa nej nepresné. Člen politického vedenia PIJ vyhlásil, že „kolujúci dokument“ je len návrhom, voči ktorému mali námietky.
Zdroje blízke rokovaniam v egyptskej Káhire predtým uviedli, že Hamas súhlasil s odzbrojením a akceptoval demilitarizáciu Pásma Gazy. Niekoľko osôb oboznámených s obsahom rozhovorov uviedlo, že Hamas prostredníctvom sprostredkovateľov schválil konečné znenie navrhovaného harmonogramu implementácie.
Americký prezident Donald Trump tiež vyhlásil, že Rada mieru pod vedením USA dosiahla dohodu o „úplnom odzbrojení“ Hamasu v Gaze. Dosiahnutie dohody však oficiálne nepotvrdili predstavitelia Hamasu ani Izraela.
Zdroje blízke Hamasu predtým uviedli, že skupina je pripravená odovzdať svoje zbrane pod dohľad palestínskeho prechodného orgánu v Gaze a medzinárodných sprostredkovateľov. Predstaviteľ izraelskej vlády však vyzval na odstránenie všetkých zbraní z Pásma Gazy, pripomína DPA.
Trump oznámil dosiahnutie dohody o úplnom odzbrojení Hamasu a ďalších militantných skupín v Pásme Gazy vo štvrtok.
Skupina uviedla, že tvrdenia o dosiahnutí dohody sú podľa nej nepresné. Člen politického vedenia PIJ vyhlásil, že „kolujúci dokument“ je len návrhom, voči ktorému mali námietky.
Zdroje blízke rokovaniam v egyptskej Káhire predtým uviedli, že Hamas súhlasil s odzbrojením a akceptoval demilitarizáciu Pásma Gazy. Niekoľko osôb oboznámených s obsahom rozhovorov uviedlo, že Hamas prostredníctvom sprostredkovateľov schválil konečné znenie navrhovaného harmonogramu implementácie.
Americký prezident Donald Trump tiež vyhlásil, že Rada mieru pod vedením USA dosiahla dohodu o „úplnom odzbrojení“ Hamasu v Gaze. Dosiahnutie dohody však oficiálne nepotvrdili predstavitelia Hamasu ani Izraela.
Zdroje blízke Hamasu predtým uviedli, že skupina je pripravená odovzdať svoje zbrane pod dohľad palestínskeho prechodného orgánu v Gaze a medzinárodných sprostredkovateľov. Predstaviteľ izraelskej vlády však vyzval na odstránenie všetkých zbraní z Pásma Gazy, pripomína DPA.
Trump oznámil dosiahnutie dohody o úplnom odzbrojení Hamasu a ďalších militantných skupín v Pásme Gazy vo štvrtok.