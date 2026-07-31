Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 31. júl 2026Meniny má Ignác
< sekcia Zahraničie

Palestínsky islamský džihád odmietol správy o dohode o odzbrojení

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Trump oznámil dosiahnutie dohody o úplnom odzbrojení Hamasu a ďalších militantných skupín v Pásme Gazy vo štvrtok.

Autor TASR
Gaza/Káhira 31. júla (TASR) - Palestínsky islamský džihád (PIJ), militantná skupina spojená s radikálnym hnutím Hamas, v piatok odmietol správy o dohode podporovanej Spojenými štátmi, ktorej súčasťou by bolo odzbrojenie oboch spomenutých zoskupení v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Skupina uviedla, že tvrdenia o dosiahnutí dohody sú podľa nej nepresné. Člen politického vedenia PIJ vyhlásil, že „kolujúci dokument“ je len návrhom, voči ktorému mali námietky.

Zdroje blízke rokovaniam v egyptskej Káhire predtým uviedli, že Hamas súhlasil s odzbrojením a akceptoval demilitarizáciu Pásma Gazy. Niekoľko osôb oboznámených s obsahom rozhovorov uviedlo, že Hamas prostredníctvom sprostredkovateľov schválil konečné znenie navrhovaného harmonogramu implementácie.

Americký prezident Donald Trump tiež vyhlásil, že Rada mieru pod vedením USA dosiahla dohodu o „úplnom odzbrojení“ Hamasu v Gaze. Dosiahnutie dohody však oficiálne nepotvrdili predstavitelia Hamasu ani Izraela.

Zdroje blízke Hamasu predtým uviedli, že skupina je pripravená odovzdať svoje zbrane pod dohľad palestínskeho prechodného orgánu v Gaze a medzinárodných sprostredkovateľov. Predstaviteľ izraelskej vlády však vyzval na odstránenie všetkých zbraní z Pásma Gazy, pripomína DPA.

Trump oznámil dosiahnutie dohody o úplnom odzbrojení Hamasu a ďalších militantných skupín v Pásme Gazy vo štvrtok.
.

Neprehliadnite

HOMOLA: Chcem byť prvým Slovákom s Tour Card

VIDEO: Šutaj Eštok: Do Francúzska vyráža 20 slovenských hasičov

SAV: Prietok Dunaja na Devíne dosiahol historické minimum

HORÚČAVY SÚ TU: Nepodceňujte riziko úpalu a úžehu, varujú odborníci