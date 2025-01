Palestínsky islamský džihád sa pripojil k rokovaniam o prímerí v Gaze

Dauha 15. januára (TASR) - Predstaviteľ Palestínskeho islamského džihádu v stredu oznámil, že jeho delegácia pricestovala do katarskej Dauhy na rokovania o prímerí a výmene väzňov v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity uviedol, že v Katare "prebiehajú rokovania zamerané na mechanizmus uplatňovania dohody o prímerí a mená palestínskych väzňov, ktorí by mali byť v rámci výmeny prepustení".



Odchádzajúci americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v utorok vyhlásil, že Hamasu bol doručený konečný návrh dohody a v jeho rukách je aj rozhodnutie o prímerí.



Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar uviedol, že Izrael má "skutočnú ochotu dosiahnuť dohodu".



Stanica CBS News v utorok večer s odvolaním na amerických, arabských a izraelských predstaviteľov informovala, že návrh dohody o prímerí v Pásme Gazy a prepustení rukojemníkov bol v zásade odsúhlasený a Izrael a Hamas by ho mohli dokončiť už tento týždeň.



Zdroje pre CBS News uviedli, že ak strany konfliktu schvália konečné podrobnosti a izraelská vláda návrh schváli, dohoda sa by sa mohla začať uplatňovať už tento víkend.



Palestínsky premiér Muhammad Mustafa v stredu vyhlásil, že medzinárodné spoločenstvo aj po dosiahnutí dohody o prímerí bude musieť vyvíjať tlak na Izrael, aby súhlasil s vytvorením palestínskeho štátu.



Podľa Mustafu je potrebné Izraelu "ukázať, čo je správne a čo nie, a že právo veta v otázke miery štátnosti Palestínčanov už nebude akceptované a tolerované". Povedal to počas návštevy v nórskom Oslo, kde sa na treťom stretnutí Globálnej aliancie za realizáciu riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu v podobe dvoch štátov zišlo približne 80 štátov a organizácií.



Izrael na stretnutie neprišiel, pretože Nórsko spolu so Španielskom a Írskom v máji minulého roka uznalo palestínsky štát. Tento krok neskôr nasledovalo aj Slovinsko.



Šéf nórskej diplomacie Espen Barth Eide uviedol, že "prímerie je predpokladom mieru, ale nie je to mier" a je potrebné pokročiť smerom k dvojštátnemu riešeniu.