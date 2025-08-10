< sekcia Zahraničie
Palestínsky islamský džihád vypálil na izraelské kibuce rakety
Hnutie vo vyhlásení uviedlo, že jeho Brigády al-Kuds vypálili rakety na kibuce Nachal Oz a Sa'ad.
Autor TASR
Tel Aviv 10. augusta (TASR) - Militantné hnutie Palestínsky islamský džihád (PIJ) podniklo v nedeľu v izraelských pohraničných osadách raketové útoky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Hnutie vo vyhlásení uviedlo, že jeho Brigády al-Kuds vypálili rakety na kibuce Nachal Oz a Sa'ad. Izraelská armáda predtým informovala, že došlo k vystreleniu dvoch rakiet na Izrael, pravdepodobne z Pásma Gazy. Armáda sa ich pokúsila zneškodniť pomocou protiraketových systémov.
Izraelský spravodajský portál Ynet tvrdí, že jednu raketu sa podarilo zachytiť, no druhá zasiahla hospodársku budovu s dobytkom v Sa'ad.
Od začiatku vojny v Pásme Gaze pred takmer dvomi rokmi palestínske militantné hnutia vystrelili na Izrael tisíce rakiet, no tieto útoky sú v súčasnosti čoraz zriedkavejšie, pripomína DPA.
Hnutie vo vyhlásení uviedlo, že jeho Brigády al-Kuds vypálili rakety na kibuce Nachal Oz a Sa'ad. Izraelská armáda predtým informovala, že došlo k vystreleniu dvoch rakiet na Izrael, pravdepodobne z Pásma Gazy. Armáda sa ich pokúsila zneškodniť pomocou protiraketových systémov.
Izraelský spravodajský portál Ynet tvrdí, že jednu raketu sa podarilo zachytiť, no druhá zasiahla hospodársku budovu s dobytkom v Sa'ad.
Od začiatku vojny v Pásme Gaze pred takmer dvomi rokmi palestínske militantné hnutia vystrelili na Izrael tisíce rakiet, no tieto útoky sú v súčasnosti čoraz zriedkavejšie, pripomína DPA.