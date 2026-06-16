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Palestínsky líder Abbás oznámil prezidentské voľby v roku 2027
Abbás zvíťazil v palestínskych prezidentských voľbách v roku 2005 s mandátom na štyri roky a jeho funkčné obdobie sa preto malo skončiť v roku 2009.
Autor TASR
Ramalláh 15. júna (TASR) - Palestínsky prezident Mahmúd Abbás vydal dekrét o konaní prezidentských volieb v prvej polovici roka 2027 a parlamentných v novembri tohto roka. V pondelok o tom informovala oficiálna palestínska tlačová agentúra Wafa bez uvedenia, či bude 90-ročný Abbás kandidovať. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Abbás zvíťazil v palestínskych prezidentských voľbách v roku 2005 s mandátom na štyri roky a jeho funkčné obdobie sa preto malo skončiť v roku 2009. Mandát mu predĺžili a odvtedy sa nové voľby nekonali. Starnúci prezident vládne prostredníctvom dekrétov, čo je predmetom kritiky doma i v zahraničí.
V najnovšom dekréte Abbás zdôraznil, že je „plne pripravený zorganizovať voľby do Palestínskej národnej rady naplánované na november, ktoré zahŕňajú všeobecné legislatívne voľby vo vlasti a voľby v zahraničí“.
Palestínska národná rada je parlamentom Organizácie za oslobodenie Palestíny (OOP), ktorá je medzinárodne uznávaná ako oficiálny zástupca Palestínčanov na okupovaných územiach.
Posledné parlamentné voľby na palestínskych územiach sa uskutočnili v roku 2006 a zvíťazilo v nich hnutie Hamas, ktoré porazilo Abbásovu stranu Fatah, ktorá dovtedy dominovala v palestínskej politike.
Od roku 2007 preto nezasadla Palestínska legislatívna rada, parlament Abbásovho štátneho orgánu známeho ako Palestínska samospráva, ktorá v oficiálnych dokumentoch používa názov „Palestínsky štát“ a reprezentuje OOP.
Konanie volieb patrí medzi reformy, ktoré žiada medzinárodné spoločenstvo.
Palestínska samospráva čelí rozsiahlej kritike pre rozmáhajúcu sa korupciu, stagnáciu a pokles svojej legitimity. Zahraniční darcovia tiež čoraz častejšie podmieňujú pokračovanie svojho financovania a diplomatickej podpory reformami najmä v miestnej samospráve. Európska únia privítala nedávne komunálne voľby ako „dôležitý krok k širšej demokratizácii... v súlade s prebiehajúcim reformným procesom.“
Abbás oznámil parlamentné a prezidentské voľby už v roku 2021, následne ich na neurčito odložili vzhľadom na absenciu záruk, že sa hlasovanie bude môcť konať aj vo východnom Jeruzaleme, ktorý okupuje Izrael od roku 1967.
V apríli Palestínčania hlasovali v komunálnych voľbách na okupovanom Západnom brehu Jordánu a v časti Pásma Gazy. Boli to prvé voľby na palestínskych územiach od vypuknutia vojny v Pásme Gazy v októbri 2023.
Abbás zvíťazil v palestínskych prezidentských voľbách v roku 2005 s mandátom na štyri roky a jeho funkčné obdobie sa preto malo skončiť v roku 2009. Mandát mu predĺžili a odvtedy sa nové voľby nekonali. Starnúci prezident vládne prostredníctvom dekrétov, čo je predmetom kritiky doma i v zahraničí.
V najnovšom dekréte Abbás zdôraznil, že je „plne pripravený zorganizovať voľby do Palestínskej národnej rady naplánované na november, ktoré zahŕňajú všeobecné legislatívne voľby vo vlasti a voľby v zahraničí“.
Palestínska národná rada je parlamentom Organizácie za oslobodenie Palestíny (OOP), ktorá je medzinárodne uznávaná ako oficiálny zástupca Palestínčanov na okupovaných územiach.
Posledné parlamentné voľby na palestínskych územiach sa uskutočnili v roku 2006 a zvíťazilo v nich hnutie Hamas, ktoré porazilo Abbásovu stranu Fatah, ktorá dovtedy dominovala v palestínskej politike.
Od roku 2007 preto nezasadla Palestínska legislatívna rada, parlament Abbásovho štátneho orgánu známeho ako Palestínska samospráva, ktorá v oficiálnych dokumentoch používa názov „Palestínsky štát“ a reprezentuje OOP.
Konanie volieb patrí medzi reformy, ktoré žiada medzinárodné spoločenstvo.
Palestínska samospráva čelí rozsiahlej kritike pre rozmáhajúcu sa korupciu, stagnáciu a pokles svojej legitimity. Zahraniční darcovia tiež čoraz častejšie podmieňujú pokračovanie svojho financovania a diplomatickej podpory reformami najmä v miestnej samospráve. Európska únia privítala nedávne komunálne voľby ako „dôležitý krok k širšej demokratizácii... v súlade s prebiehajúcim reformným procesom.“
Abbás oznámil parlamentné a prezidentské voľby už v roku 2021, následne ich na neurčito odložili vzhľadom na absenciu záruk, že sa hlasovanie bude môcť konať aj vo východnom Jeruzaleme, ktorý okupuje Izrael od roku 1967.
V apríli Palestínčania hlasovali v komunálnych voľbách na okupovanom Západnom brehu Jordánu a v časti Pásma Gazy. Boli to prvé voľby na palestínskych územiach od vypuknutia vojny v Pásme Gazy v októbri 2023.