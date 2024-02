Palestínsky minister: Teraz nie je čas na vládu s Hamasom

Ženeva 28. februára (TASR) - Podľa ministra zahraničných vecí Palestínskej samosprávy Rijáda Malíkího Hamas chápe, prečo by nemal byť súčasťou novej vlády na palestínskych územiach. Na stredajšej tlačovej konferencii povedal, že je potrebná "technokratická" vláda bez tohto islamistického hnutia. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Teraz nie je čas na vládu národnej koalície. Teraz nie je čas na vládu, ktorej bude súčasťou Hamas, pretože v takom prípade bude bojkotovaná mnohými krajinami, ako sa to stalo predtým," povedal pre Asociáciu korešpondentov OSN (UNCA).



"Nechceme byť v takejto situácii. Chceme byť akceptovaní a plne spolupracovať s medzinárodným spoločenstvom," dodal Malíkí, ktorý do Ženevy pricestoval na zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC).



Predseda vlády Palestínskej samosprávy Muhammad Štajja v pondelok podal demisiu do rúk najvyššieho predstaviteľa samosprávy Mahmúda Abbása. Ako dôvod uviedol potrebu zmeny po skončení vojny medzi Izraelom a Hamasom v Pásme Gazy. Štajja ostane na čele dočasného kabinetu až do vzniku novej vlády.



Izraelská armáda vedie v Gaze masívnu vojenskú operáciu voči Hamasu, ktorá je reakciou na bezprecedentný útok tohto hnutia na Izrael z vlaňajšieho 7.októbra. Hamas viacero krajín považuje za teroristickú organizáciu.



Palestínska samospráva vládla v Pásme Gazy do roku 2007, keď kontrolu nad týmto územím pri vnútropalestínskom konflikte prevzal Hamas. V súčasnosti má Abbásova vláda sídlo v meste Ramalláh na okupovanom Západnom brehu Jordánu.