Palestínsky minister žiada sankcie voči Izraelu, ak dôjde k anexii

Varšava 10. júna (TASR) - Palestínsky minister zahraničných vecí Rijád Málikí v pondelok žiadal o sankcie voči Izraelu v prípade, ak začne anektovať časti okupovaného západného brehu Jordánu, informovala agentúra AFP.



Americký veľvyslanec v Izraeli David Friedman uviedol v nedeľu v rozhovore pre denník The New York Times, že Izrael má právo pripojiť si územia, ktoré obsadil v roku 1967. "Myslím si, že za istých okolností má Izrael právo ponechať si časť - ale s malou pravdepodobnosťou všetky - území na západnom brehu," povedal podľa AFP.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu pred aprílovými parlamentnými voľbami sľúbil začiatok anektovania osídlení v Predjordánsku. Netanjahuovi sa však po voľbách nepodarilo vytvoriť vládnu koalíciu a v septembri bude musieť čeliť novým voľbám, pripomína AFP.



Friedman sa podľa Málikího svojimi vyjadreniami snaží pomôcť Netanjahuovi, aby mal odvahu prijať rozhodnutie o pripojení území. "Nemôžeme prijať anektovanie území žiadnou krajinou, pretože to je porušovanie medzinárodného práva," povedal.



Sankcie by podľa ministra malo medzinárodné spoločenstvo zaviesť v prípade, že sa Izrael uchýli k anexii. Zároveň vyslovil otázku, či Izrael nemá pozíciu "posvätnej kravy", na ktorú nikto nemôže siahnuť.



Približne 600.000 Izraelčanov žije v osadách na západnom brehu Jordánu vrátane anektovaného východného Jeruzalema, pripomína agentúra AFP.



Ak by sa anexia uskutočnila vo veľkom rozsahu, mohla by zmariť aj posledné nádeje na realizáciu dvojštátneho riešenia v izraelsko-palestínskom konflikte, keď by vedľa seba existovali Izrael a palestínsky štát.