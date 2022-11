Štajja poukázal na vzostup pravicových strán v izraelských voľbách

Ramaláh 2. novembra (TASR) - Palestínsky premiér Muhammad Štajja označil posun smerom k pravici v utorkových parlamentných voľbách v Izraeli za "prirodzený výsledok dlhoročného nárastu extrémizmu a rasizmu v izraelskej spoločnosti". TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Nemali sme žiadne ilúzie o tom, že by izraelské voľby priniesli mierového partnera," povedal vo svojom stredajšom vyhlásení.



Na základe predbežných výsledkov by v izraelských parlamentných voľbách mal získať tesnú väčšinu blok pravicových a náboženských strán pod vedením bývalého premiéra Benjamina Netanjahua. Jeho najväčším rivalom je dočasný premiér Jair Lapid, ktorý Netanjahua nahradil v júni 2021.



Štajja povedal, že rozdiel medzi rôznymi izraelským stranami je preňho ako "rozdiel medzi Pepsi a Coca-colou". Palestínčania podľa jeho slov budú naďalej pokračovať v boji proti izraelskej okupácii a budú sa usilovať o vytvorenie nezávislého štátu.



Palestínsky útočník v stredu na Západnom brehu Jordánu vrazil autom do príslušníka Izraelských obranných síl (IDF) a následne naňho zaútočil sekerou, píše DPA s odvolaním sa na izraelskú armádu. Príslušník IDF je vážne zranený, podarilo sa mu však útočníka zastreliť.



Napätie na Izraelom okupovanom Západnom brehu sa v posledných mesiacoch vystupňovalo. Predchádzalo tomu viacero teroristických útokov v Izraeli, dodáva DPA.