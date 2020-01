Palestínsky premiér vyzval svet, aby bojkotoval Trumpov mierový plán

Ramalláh 27. januára (TASR) - Palestínsky premiér Muhammad Štajja vyzval v pondelok medzinárodné spoločenstvo, aby bojkotovalo "mierový plán" amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý podľa Palestínčanov uprednostňuje Izrael.



"Toto je plán na ochranu Trumpa pred impeachmentom a (izraelského premiéra Benjamina) Netanjahua pred väzením. Nie je to blízkovýchodný plán. Tento plán dáva Izraelu suverenitu nad palestínskym územím," uviedol Štajja na schôdzi palestínskeho kabinetu.



Očakáva sa, že Trump predstaví svoj "mierový plán" pre Blízky východ v pondelok po schôdzke s Netanjahuom a jeho politickým rivalom Bennym Gantzom vo Washingtone.



Táto iniciatíva prichádza v čase, keď je Trump v Senáte vystavený procesu ústavnej žaloby (impeachmentu), zatiaľ čo Netanjahuovi hrozí obžaloba na základe obvinení z korupcie. Netanjahu a Ganz si zároveň vo februári zmerajú sily v parlamentných voľbách.



"Vyzývame medzinárodné spoločenstvo, aby sa nestalo partnerom tejto iniciatívy, pretože je v rozpore s medzinárodným zákonom. Práva palestínskeho ľudu nie sú na predaj," povedal Štajja na margo Trumpovho plánu.



Palestínčania do Washingtonu pozvaní neboli, keďže s Trumpovou administratívou prerušili všetky vzťahy v súvislosti s jej proizraelskými postojmi.



Všeobecne sa očakáva, že pripravovaný plán bude voči Izraelu najpriaznivejší, s akým kedy Spojené štáty dosiaľ prišli. Podľa AFP by mohol priniesť vyhlásenie osídlení v okupovanom Predjordánsku za legálne.



Americký návrh by zároveň mohol skomplikovať vytvorenie palestínskeho štátu s východnou časťou Jeruzalema ako hlavným mestom. Trump v roku 2018 uznal Jeruzalem za hlavné mesto židovského štátu.