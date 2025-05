Palestínsky premiér žiada o zastavenie úmyselného hladomoru v Gaze

Ramalláh 7. mája (TASR) - Premiér palestínskej samosprávy Muhammad Mustafa žiadal v stredu od medzinárodného spoločenstva o zastavenie „úmyselného humanitárneho zločinu“ hladomoru, ku ktorému podľa jeho slov dochádza v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Apelujeme na ľudské svedomie, nedovoľte, aby deti v Pásme Gazy umierali hladom. Nedovoľte, aby sa jedlo a voda používali ako zbrane vo vojne a v rámci kontroly. Tento hladomor nie je prirodzenou katastrofou, je to úmyselný humanitárny zločin a mlčanie znamená spoluvinu,“ povedal.



„Izrael, okupačná mocnosť, je plne zodpovedná za túto úmyselnú humanitárnu katastrofu,“ povedal Mustafa na konferencii v meste Ramalláh na Západnom brehu Jordánu.



Tel Aviv už od 2. marca blokuje prísun humanitárnej pomoci do Pásma Gazy a 18. marca po takmer dvoch mesiacoch prímeria tam obnovil boje. OSN a humanitárne organizácie opakovane varovali pred humanitárnou katastrofou v palestínskej enkláve.



Úrad pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) obvinil v utorok Izrael, že sa z dodávok potravín snaží urobiť zbraň. „Nie je už žiadna pomoc, ktorá by sa dala rozdávať, keďže operácie sa zastavili,“ zdôraznil hovorca organizácie. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová povedala svojmu izraelskému rezortnému partnerovi počas telefonátu, že situácia je „neudržateľná“ a vyzývala na obnovu humanitárnych dodávok. Svetový potravinový program OSN (WFP) v apríli potvrdil, že sa minuli všetky zásoby potravín v Gaze.



Izraelský bezpečnostný kabinet v nedeľu schválil plán rozšírenia vojenských operácií v Pásme Gazy, čo by malo zahŕňať aj vysídlenie väčšiny obyvateľov palestínskeho územia. Podľa jedného z tamojších predstaviteľov kabinet schválil aj „možnosť distribuovať humanitárnu pomoc (v Gaze), ak to bude nevyhnutné“, aby tak údajne zamedzil militantnému hnutiu Hamas „prevziať kontrolu nad zásobami a tiež zničiť riadiace kapacity hnutia“.