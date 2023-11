Palestínsky premiér žiada OSN a EÚ o zhadzovanie humanitárnej pomoci

Ramalláh 13. novembra (TASR) - Palestínsky premiér Muhammad Ištajja v pondelok vyzval Európsku úniu a Organizáciu Spojených národov, aby do Pásma Gazy dopravila humanitárnu pomoc "pomocou padákov". TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Vyzývam OSN a Európsku úniu, aby do Pásma Gazy, najmä do severnej časti, zhodili pomoc použitím padákov," povedal Ištajja. Na mysli mal oblasť enklávy, kde v súčasnosti prebiehajú najintenzívnejšie boje medzi izraelskom armádou a hnutím Hamas.



Vojna v Pásme Gazy vypukla po útoku palestínskych teroristov vedených Hamasom na južný Izrael 7. októbra. Zavraždili vyše 1200 obyvateľov, väčšinou civilistov a odvliekli približne 240 ľudí ako rukojemníkov do Pásma Gazy.



Izrael reagoval odvetnými útokmi na túto palestínsku enklávu. Vláda ovládaná Hamasom v nedeľu uviedla, že útoky si dosiaľ vyžiadali vyše 11.180 obetí, z nich 4609 tvoria deti a 3100 ženy a ďalších 28.200 ľudí utrpelo zranenia, tieto údaje sa však nedajú nezávisle overiť.