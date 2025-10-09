< sekcia Zahraničie
Palestínsky prezident Abbás privítal dohodu medzi Izraelom a Hamasom
Súhlas s prvou fázou mierového plánu oznámil Trump v stredu a následne ho potvrdili aj obe strany konfliktu, ktoré od pondelka nepriamo rokovali v Egypte.
Autor TASR
Ramalláh 9. októbra (TASR) - Palestínsky prezident Mahmúd Abbás vo štvrtok vyjadril nádej, že dohoda medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas by mohla viesť k vytvoreniu nezávislého palestínskeho štátu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Abbás vo vyhlásení na sociálnych sieťach privítal oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa o dohode o pozastavení vojny v Pásme Gazy. Zároveň vyjadril nádej, že „toto úsilie bude predzvesťou dosiahnutia trvalého politického riešenia... vedúceho k ukončeniu izraelskej okupácie Palestínskeho štátu a k vytvoreniu nezávislého palestínskeho štátu“.
Súhlas s prvou fázou mierového plánu oznámil Trump v stredu a následne ho potvrdili aj obe strany konfliktu, ktoré od pondelka nepriamo rokovali v Egypte. Agentúra DPA informovala, že v prvej fáze Hamas prepustí všetkých rukojemníkov zadržiavaných v palestínskej enkláve a izraelské sily sa stiahnu na dohodnutú líniu. K podpisu dohody by podľa agentúry Reuters malo dôjsť vo štvrtok o 11.00 h SELČ.
Dohodu medzičasom privítalo viacero európskych lídrov vrátane francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, podľa ktorého musí táto dohoda „znamenať koniec vojny a začiatok politického riešenia založeného na princípe dvoch štátov“. Vyjadril vďaku Trumpovi, ako aj sprostredkovateľom z Kataru, Egypta a Turecka. Zároveň vyzval všetky strany na dodržiavanie podmienok dohody.
Nemecký kancelár Friedrich Merz poznamenal, že dohoda ešte nie je finalizovaná, vývoj je však podľa jeho slov povzbudzujúci. „Sme presvedčení, že tento týždeň sa môže dosiahnuť riešenie,“ povedal na tlačovej konferencii.
Dohodu medzi Izraelom a Hamasom privítala aj Čína, ktorá podľa hovorcu ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchuna dúfa v čo najskoršie dosiahnutie trvalého a komplexného prímeria v Pásme Gazy. „Čína presadzuje dodržiavanie princípu, že Palestínu by mali spravovať Palestínčania,“ vyhlásil hovorca rezortu diplomacie.
