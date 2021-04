Palestínsky prezident absolvoval vyšetrenia v Berlíne

Berlín 7. apríla (TASR) - Palestínsky prezident Mahmúd Abbás je v dobrom zdravotnom stave. Oznámila to v stredu jeho kancelária po pravidelných lekárskych vyšetreniach, ktoré absolvoval v nemeckej metropole Berlín. Informovala o tom agentúra DPA.



Osemdesiatšesťročný šéf palestínskej samosprávy priletel do Berlína v pondelok večer. Jeho návštevu sprevádzajú sprísnené bezpečnostné opatrenia, uviedol pre DPA hovorca miestnej polície. Naspäť do Predjordánska odcestuje Abbás vo štvrtok.



Dlhoročný palestínsky prezident trpí viacerými ochoreniami a v médiách sa dlhodobo špekuluje o jeho nepriaznivom zdravotnom stave. V roku 2018 bol hospitalizovaný so zápalom pľúc a v minulosti trpel i rakovinou prostaty.



Mahmúd Abbás šéfuje palestínskej samospráve už od roku 2005, keď nahradil zosnulého vodcu Jásira Arafata. Zatiaľ neoznámil, či mieni opäť kandidovať v prezidentských voľbách naplánovaných na 31. júla, ktoré sa majú konať po májových parlamentných voľbách. Malo by ísť vôbec o prvé voľby na palestínskych územiach po 15 rokoch.