Palestínsky prezident bude s Putinom rokovať o bilaterálnych vzťahoch

Ramalláh 5. mája (TASR) - Palestínsky prezident Mahmúd Abbás sa v sobotu (10. mája) stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve, kde bude diskutovať o vzťahoch s Ruskom a situácii v Pásme Gazy. Oznámil to v pondelok Abbásov poradca Mahmúd Habbaš, píše TASR podľa správy agentúry TASS.



„Stretnutie poskytne stranám možnosť diskutovať o možnostiach posilniť bilaterálne vzťahy a spoluprácu vo všetkých oblastiach, najmä preto, že medzi Palestínou a Ruskom existujú historické väzby,“ povedal poradca palestínskeho prezidenta.



Abbás plánuje šéfa Kremľa oboznámiť so situáciou v Pásme Gazy v súvislosti s pokračujúcou izraelskou vojnou proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas.



Palestínska samospráva podľa poradcu očakáva, že nadchádzajúca návšteva pomôže posilniť vzájomné vzťahy a zabezpečí pokračujúcu podporu Moskvy pre Palestínu. Poradca poznamenal, že Rusko poskytlo Palestínčanom značnú humanitárnu pomoc, vrátane daru v podobe 30.000 ton pšenice. „Prezident Abbás sa rozhodol túto pomoc odovzdať Pásmu Gazy s cieľom zmierniť dopady izraelskej agresie a blokády,“ dodal.



Rusko podľa neho zdieľa priority Palestínskej samosprávy v súvislosti s výzvami izraelskej vojny. „Zahŕňajú potrebu ukončiť agresiu, zabezpečiť zásoby základných potrieb do Pásma Gazy, zabrániť presídľovaniu Palestínčanov a dosiahnuť politické riešenie založené na medzinárodnom práve,“ dodal.



Palestínsky veľvyslanec v Moskve oznámil, že Abbás pricestuje do Ruska vo štvrtok (8. mája) a s Putinom sa stretne v sobotu (10. mája). Abbásov poradca tvrdí, že palestínsky prezident plánuje zablahoželať šéfovi Kremľa pri príležitosti Dňa víťazstva, ktorý sa v Rusku každoročne oslavuje 9. mája.



Putin a Abbás sa naposledy stretli na okraj summitu skupiny BRICS v ruskej Kazani v októbri minulého roka, pripomína TASS. Abbás sa v tom čase poďakoval predstaviteľom BRICS za ich postoj k palestínskej otázke a potvrdil želanie Palestíny stať sa členom tejto skupiny. Putin na summite uviedol, že násilie na Blízkom východe sa neskončí, kým nebude vytvorený nezávislý palestínsky štát.