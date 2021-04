Palestínsky prezident odletel na vyšetrenia do Nemecka

Ramalláh 5. apríla (TASR) - Palestínsky prezident Mahmúd Abbás odletel na vyšetrenia do Nemecka, kde absolvuje aj stretnutie s kancelárkou Angelou Merkelovou. Oznámila to v pondelok agentúra AFP s odvolaním sa na zdroj z Abbásovej kancelárie.



Podľa citovaného zdroja podstúpi 86-ročný šéf palestínskej samosprávy v Nemecku "bežné zdravotné testy".



Agentúra AFP pripomína, že Abbás odcestoval do zahraničia necelé dva mesiace predtým, než sa budú na palestínskych územiach konať prvé voľby po 15 rokoch.



Dlhoročný palestínsky prezident trpí viacerými ochoreniami a v médiách sa dlhodobo špekuluje o jeho nepriaznivom zdravotnom stave. Kto by ho však mohol potenciálne nahradiť, nateraz nie je jasné.



Z prezidentského komplexu v predjordánskom Ramalláhu Abbás odletel vrtuľníkom do Jordánska, odkiaľ mal pokračovať v ceste do Nemecka. Vrátiť by sa mal vo štvrtok, uviedol citovaný zdroj.



Palestínske parlamentné voľby sa budú konať 22. mája a prezidentské 31. júla. Dohodli sa na tom súperiace palestínske hnutia Fatah a Hamas, z ktorých prvé ovláda Predjordánsko a druhé pásmo Gazy.



S voľbami sa spájajú očakávania z prekonania dlhoročného rozkolu v palestínskej politike, čo by mohlo zvýšiť medzinárodnú podporu pre Palestínčanov. Hamas aj Fatah sa totiž v dôsledku koronakrízy a rastúcej zahraničnopolitickej izolácie dostali do vážnych finančných ťažkostí.



Mahmúd Abbás šéfuje palestínskej samospráve už od roku 2005, keď nahradil zosnulého vodcu Jásira Arafata. Zatiaľ neoznámil, či sa v júli mieni opäť uchádzať o prezidentský úrad.