Palestínsky rezort diplomacie odsúdil streľbu v austrálskom Sydney
Autor TASR
Gaza 14. decembra (TASR) - Palestínske ministerstvo zahraničných vecí odsúdilo nedeľnú streľbu v Sydney, ktorá sa odohrala počas osláv židovského sviatku Chanuka. Rezort vyhlásil, že odmieta „všetky formy násilia a terorizmu“, informuje TASR podľa agentúry AFP a stanice ABC.
„(Palestínsky štát) opätovne kategoricky odmieta všetky formy násilia, terorizmu a extrémizmu, ktoré sú v rozpore s ľudskými hodnotami a etickými zásadami, ako aj s učením všetkých náboženstiev, ktoré vyzývajú k mieru, rešpektovaniu ľudského života a odmietaniu nenávisti a extrémizmu,“ uvádza sa vo vyhlásení ministerstva.
Palestínska diplomacia tiež potvrdila „plnú solidaritu s priateľskou Austráliou“ a rodinám obetí vyjadrila úprimnú sústrasť. AFP pripomína, že Canberra spolu so Spojeným kráľovstvom a Kanadou v septembri oficiálne uznala Palestínsky štát.
Nedeľná streľba na pláži Bondi si vyžiadala 12 obetí, vrátane jedného zo strelcov, a ďalších 29 osôb utrpelo zranenia. Polícia v štáte Nový Južný Wales incident vyšetruje ako teroristický útok, ktorý bol namierený proti židovskej komunite v Sydney. Austrálsky premiér Anthony Albanese zvolal mimoriadne stretnutie ohľadom národnej bezpečnosti.
Izraelský rezort diplomacie informoval, že medzi obeťami je jeden občan Izraela.
Incident odsúdili aj predstavitelia Iránu, Libanonu či Kataru, uvádza ABC.
