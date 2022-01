Palestínsky väzeň po 141 dňoch ukončil protestnú hladovku

Jeruzalem/Gaza 5. januára (TASR) - Palestínsky militant zadržiavaný v izraelskom väzení po takmer piatich mesiacoch ukončil v utorok hladovku, ktorou protestoval proti tomu, že ho väznia bez vznesenia obvinení. S ukončením hladovky súhlasil po tom, ako sa podarilo dosiahnuť dohodu o jeho prepustení, informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na väzňových príbuzných a palestínskych predstaviteľov.



Príslušníka palestínskej militantnej skupiny Islamský džihád, 40-ročného Hišáma abú Hawáša, zatkli izraelské bezpečnostné sily v októbri 2020 pre podozrenie z účasti na teroristickej trestnej činnosti.



V auguste tohto roka prestal prijímať potravu na protest voči tomu, že je väznený bez vznesenia obvinení a súdneho procesu. V decembri ho museli hospitalizovať a Islamský džihád pohrozil Izraelu odvetnými útokmi v prípade, ak by Hawáš zomrel.



Hladovku sa napokon Hawáš rozhodol ukončiť v utorok po tom, ako izraelské úrady prisľúbili, že už mu nepredĺžia pobyt vo väzbe. Na slobodu by ho mali prepustiť koncom februára. O dohode, ktorú údajne pomohol sprostredkovať Egypt, informovali väzňovi príbuzní a palestínski činitelia, zatiaľ čo Izrael ju bezprostredne nepotvrdil.



"Blahoželáme slobodnému mužovi abú Hawášovi k tomu, že si vybojoval slobodu silou svojej vôle," napísal na Twitteri palestínsky premiér Muhammad Ištajja. Brány izraelského väzenia by mal opustiť po 26. februári, keď mu vyprší súdom schválená doba väzby.



Po zverejnení tejto informácie sa pred Hawášovým domom na juhu Predjordánska zhromaždili desiatky rozradostených Palestínčanov. Izraelský ultrapravicový politik Bezalel Smotrič, naopak, dohodu o Hawášovom prepustení označil za "kapituláciu pred terorizmom".



Počas uplynulého víkendu navštívili Hawáša vo väzení zdravotníci Červeného kríža, ktorí jeho stav označili za kritický. Varovali, že v dôsledku hladovky mu hrozia trvalé následky alebo aj smrť. V Predjordánsku aj v pásme Gazy sa v posledných dňoch konali viaceré demonštrácie za Hawášovo prepustenie.



V izraelských väzeniach sa v súčasnosti nachádzajú stovky palestínskych väzňov, ktorí sú zadržiavaní v tzv. administratívnej väzbe bez vznesenia obvinení. Tento inštitút umožňuje zadržiavať podozrivých militantov až šesť mesiacov a túto dobu môžu súdy opakovane predlžovať.



Túto prax izraelských úradov opakovane kritizujú a za protiprávnu označujú obhajcovia ľudských práv, ako aj OSN a EÚ. Izrael tvrdí, že administratívna väzba je nevyhnutným opatrením v prípade osôb, ktoré by mohli páchať násilné skutky, ale neexistuje dostatok dôkazov na ich stíhanie. Nutná je údajne aj v prípadoch, keď hrozí prezradenie totožnosti tajných informátorov.