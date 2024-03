Palestínsky veľvyslanec pri OSN žiada odsúdenie incidentu v Gaze

New York 1. marca (TASR) - Palestínsky veľvyslanec pri OSN Rijád Mansúr naliehal vo štvrtok na Bezpečnostnú radu OSN, aby odsúdila úmrtie množstva Palestínčanov, ktorí sa v Pásme Gazy snažiali dostať k potravinovej pomoci. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Bezpečnostná rada OSN by mala povedať, že stačilo," uviedol Mansúr pre novinárov. "Tento hrozný masaker vypovedá o fakte, že pokiaľ bude Bezpečnostná rada OSN paralyzovaná a budú uvaľované vetá, bude to stáť Palestínčanov ich životy," dodal Mansúr.



Palestínsky veľvyslanec sa takto vyjadril po tom, čo ministerstvo zdravotníctva v Gaze ovládané militantným hnutím Hamas obvinilo vo štvrtok izraelskú armádu zo zastrelenia vyše 114 osôb a zranenia 760 ďalších ľudí.



Spojené štáty, ktoré sú spojencom Izraela, sú stálym členom BR OSN a majú právo veto, ktoré zatiaľ použili trikrát, aby rade zabránili žiadať okamžité prímerie v Pásme Gazy.



Mansúr uviedol, že sa vo štvrtok stretol s americkou veľvyslankyňou pri OSN Lindou Thomasovou-Greenfieldovou. "Žiadal som ju, že Bezpečnostná rada OSN musí vyprodukovať produkt odsudzujúci toto zabíjanie a ísť po tých, ktorí sú za tento masaker zodpovední," povedal Mansúr. Zároveň poukázal na potrebu prijatia prímeria.



BR OSN sa vo štvrtok na žiadosť Alžírska zišla za zatvorenými dverami, aby rokovala o tomto incidente, ku ktorému prišlo na severe Gazy.



K incidentu prišlo, keď sa tisíce Gazanov nahrnuli k humanitárnemu konvoju, čo vyústilo do smrtiaceho chaosu, ktorý si vyžiadal desiaty obetí. Podľa Izraela mnohé z obetí zrazili samotné kamióny s humanitárnou pomocou, pričom nápor Palestínčanov sa snažil rabovať ich náklad.



Hovorca izraelskej armády Daniel Hagari vo štvrtok večer povedal, že izraelskí vojaci počas incidentu strieľali len do vzduchu, aby rozohnali dav a potom sa stiahli. "Na humanitárny konvoj izraelská armáda nepodnikla útok," cituje Hagariho z videa zverejnenom na sociálnej sieti X agentúry DPA.