Palestínsky víťaz Oscara varoval pred zhoršovaním situácie

New York 4. apríla (TASR) - Palestínsky spolurežisér Oscarom oceneného filmu o izraelskom násilí na Západnom brehu Jordánu Básil Adra vo štvrtok na pôde Organizácie Spojených národov (OSN) vyhlásil, že situácia sa napriek úspechu filmu zhoršuje. TASR o tom informuje podlá správy agentúry AFP.



„Chcel som, aby svet vedel, že žijeme v tejto krajine, že existujeme, a aby videl, s čím sa denne stretávame, s touto brutálnou okupáciou,“ zdôraznil Adra. Je spolurežisérom filmu Žiadna iná krajina (No Other Land) o postupnom ničení svojej vlasti, ako buldozéry izraelskej armády demolujú domy a školu, o provokáciách izraelských osadníkov voči palestínskym obyvateľom, ktoré často prerastajú do násilia.



„Aj po získaní Oscara sme sa vrátili do rovnakej reality,“ uviedol Adra a dodal, že situácia sa „mení len k horšiemu“. Takmer každý deň podľa jeho slov dochádza k útokom izraelských osadníkov na palestínske komunity na okupovanom území.



Minulý týždeň ďalšieho spolurežiséra filmu Hamdána Ballála zadržali izraelskí vojaci po tom, ako ho údajne zbili židovskí osadníci pred jeho domom.



Adru na pôdu OSN pozval Výbor na uplatňovanie neodňateľných práv palestínskeho ľudu, aby vystúpil na premietaní svojho filmu.



Koprodukčný palestínsko-nórsky film opisuje príbeh palestínskeho aktivistu a novinára Básila Adru, ktorý dokumentuje ničenie rodného regiónu Masafer Jatta južne od Hebronu na Západnom brehu Jordánu aj napriek riziku zadržania. Palestínske domy tam búrajú izraelskí vojaci, aby tam vznikla výcviková zóna.



Adrovo úsilie je málo úspešné až do chvíle, kým sa nespriatelí s izraelským novinárom Juvalom Abrahamom, ktorý mu pomôže zviditeľniť jeho príbeh.



Oscarom ocenený dokumentárny film sa natáčal medzi rokmi 2019 až 2023. Dokončili ho len niekoľko dní pred útokom palestínskeho hnutia Hamas z Pásma Gazy na Izrael zo 7. októbra 2023, ktorým sa začala vojna v Pásme Gaze.