NÁKLADIAK VRAZIL DO CHODCOV: Palestínsky vodič zranil troch ľudí

Tel Aviv 31. augusta (TASR) – Traja ľudia utreli zranenia, keď palestínsky vodič vo štvrtok vrazil nákladným autom do chodcov na kontrolnom bode v palestínskom Západnom brehu Jordánu okupovanom Izraelom. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



Útok prišiel deň po tom, ako izraelská polícia zastrelila 14-ročného palestínskeho chlapca, ktorý v Jeruzaleme na stanici ľahkého mestského vlaku pobodal muža. Palestínski militanti predtým odpálili bombu neďaleko konvoja izraelských vojakov sprevádzajúcich židovských veriacich smerujúcich na pútnické miesto na Západnom brehu, zranili pri ňom štyroch vojakov.



Nepokoje sú súčasťou viac ako rok trvajúcej vlny násilia a dosahujú najvyššiu intenzitu za takmer 20 rokov.



Izraelskí zdravotníci uviedli, že po útoku ošetrili dve ľahšie zranené osoby. Izraelské ministerstvo obrany vyhlásilo, že vodič po útoku z miesta ušiel, no hliadka ho zadržala na ďalšom kontrolnom stanovišti.



Kontrolný bod, kde došlo k útoku, sa nachádza neďaleko izraelského mesta Modiin a leží na rušnej diaľnici vedúcej zo stredného Izraela cez Predjordánsko do Jeruzalema. Bežne sa na ňom nachádza veľa ľudí dochádzajúcich za prácou a tiež vojaci.



Palestínske útoky sa od jari vystupňovali spolu s izraelskými raziami na Západnom brehu spojenými so zatýkaním. Od začiatku roka zahynulo pri palestínskych útokoch približne 30 ľudí.



Takmer každonočné razie rozdúchali v oblasti vášne a spôsobili najintenzívnejšie boje medzi Izraelom a Palestínčanmi od skončenia druhej intifády v roku 2006.



Počas aktuálnej vlny násilia bolo zabitých takmer 180 Palestínčanov. Izrael tvrdí, že väčšina z nich boli militanti, no medzi mŕtvymi sú aj mladí ľudia, ktorí hádzali kamene na protest proti raziám, a tiež náhodné obete.