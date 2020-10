Palestínsky vyjednávač Irikát je pre COVID-19 v kritickom stave

Tel Aviv 19. októbra (TASR) - Zdravotný stav prominentného palestínskeho politika a hlavného vyjednávača na rokovaniach s Izraelom Saíba Irikáta, ktorého v nedeľu hospitalizovali v Izraeli pre komplikácie spôsobené chorobou COVID-19, je kritický.



Jeruzalemská nemocnica Hadasa, kam tohto 65-ročného Palestínčana previezli, informovala, že noc na pondelok bola pokojná, ráno však došlo k zhoršeniu jeho zdravotného stavu, ktorý lekári teraz považujú za kritický. Vzhľadom na dýchacie problémy bol Irikát uvedený do umelého spánku a napojený na respirátor.



Lekári dodali, že Irikátova liečba pre nich predstavuje nesmiernu výzvu, keďže ide o pacienta po transplantácii pľúc s potlačeným imunitným systémom, ktorý okrem vírusovej infekcie zápasí teraz aj s bakteriálnou.



Izraelskí lekári konzultovali tento komplikovaný prípad aj so zahraničnými expertmi, aby Irikát dostal najlepšiu možnú liečbu.



Irikát roky trpel chronickou obštrukčnou chorobou pľúc a preto v roku 2017 v USA podstúpil transplantáciu pľúc.



Irikát je už desaťročia kľúčovou osobnosťou palestínskej politiky a často je hlavným partnerom pre zahraničných vyslancov a médiá. Je o ňom známe, že sa zasadzuje za riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu v podobe existencie dvoch nezávislých štátov - izraelského a palestínskeho.



Irikát, ktorý sa narodil v Jeruzaleme, je aj generálnym tajomníkom Organizácie za oslobodenie Palestíny (OOP) a pohybuje sa v najbližšom okolí palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása.



OOP o jeho hospitalizácii informovala v nedeľu, keď uviedla, že ho previezli do nemocnice v Tel Avive, neskôr však spresnila, že bol prijatý do nemocnice Hadasa v Jeruzaleme.