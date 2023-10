Palestínsky zväz:Pri náletoch Izraelu zomrelo 16 novinárov z Palestíny

Gaza 19. októbra (TASR) - Počas izraelských náletov na pásmo Gazy prišlo o život 16 palestínskych novinárov, uviedol vo štvrtok odborový zväz palestínskych novinárov. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a AP.



Výbor na ochranu novinárov zároveň v stredu vyhlásil, že od začiatku vojny prišlo o život v pásme Gazy najmenej 19 novinárov. Zahynulo ich tam pritom za posledné dva týždne viac než dovtedy od roku 2001. Desiatky ďalších novinárov utrpeli zranenia.



Zahraniční novinári majú od začiatku vojny problém dostať sa do pásma Gazy. Jediný hraničný priechod pre novinárov, ktorým je izraelský Erez, počas útoku militanti z hnutia Hamas napadli a odvtedy je uzatvorený. Niekoľko svetových médií je však v kontakte so svojimi miestnymi reportérmi a spolupracovníkmi vrátane americkej tlačovej agentúry Associated Press (AP), britskej verejnoprávnej stanice BBC a agentúry Reuters, francúzskej Agence France-Presse (AFP) a katarskej televízie al-Džazíra.



Po príkaze Izraela na evakuáciu severnej časti pásma Gazy reportéri AP a AFP opustili svoje pracoviská v meste Gaza a odišli na juh tejto palestínskej enklávy.



Konflikt medi Izraelom a militantným hnutím Hamas sa začal 7. októbra, keď palestínski militanti podnikli prekvapujúci útok na pohraničné oblasti Izraela susediace s pásmom Gazy. Bol spojený s masívnym ostreľovaním, pri ktorom rakety dopadali aj hlbšie do izraelského vnútrozemia. O život prišlo najmenej 1400 ľudí, väčšinou civilistov. Odvetné izraelské útoky na pásmo Gazy si podľa palestínskych zdrojov vyžiadali vyše 3700 obetí, takisto prevažne civilistov.