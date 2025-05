Talianske úrady vyhostili paliča Koránu z Dánska

Rím 15. mája (TASR) - Talianske úrady vo štvrtok vyhostili dánskeho krajne pravicového politika Rasmusa Paludana, ktorý sa preslávil demonštratívnym pálením posvätnej knihy moslimov - Koránu. Ako informovala agentúra ANSA, Paludan pricestoval do Talianska na summit o reemigrácii. Úrady ho zadržali na letisku Malpensa v Miláne pre obavy z možného ohrozenia verejného poriadku, píše TASR.



Paludan na svojej stránke na sieti Facebook popoludní s iróniou napísal, že podľa prefekta provincie Varese jeho prítomnosť v Taliansku je nežiaduca, lebo vyvoláva hnev iných ľudí. Avizoval, že sa odvolá proti akémukoľvek oficiálnemu opatreniu, ktoré bude proti nemu vydané. Informoval, že do Talianska pricestoval, aby sa ako divák zúčastnil na summite o reemigrácii, ktorý by sa mal konať túto sobotu na zatiaľ neznámom mieste.



Taliansky denník Il Giorno napísal, že Paludan, absolvent práva s dvojakým občianstvom - dánskym i švédskym -, v roku 2017 založil krajne pravicovú stranu Tvrdá línia (Stram Kurs) s radikálnymi protiimigračnými postojmi. Do švédskeho parlamentu sa však táto strana neprebojovala.



Paludan v roku 2022 vyvolal vo Švédsku nepokoje, keď cestoval po krajine a verejne pálil výtlačky Koránu. Po tomto „protestnom turné“ Paludan spôsobil medzinárodnú kontroverziu, keď v januári 2023 zapálil korán pred tureckým veľvyslanectvom v Štokholme. Tento incident narušil vzťahy medzi oboma krajinami a spôsobil, že Turecko zdržiavalo kandidatúru Švédska do NATO.



Summit o reemigrácii sa pôvodne mal konať v hoteli v meste Somma Lombardo v provincii Varese. Vedenie hotela sa však rozhodlo nepotvrdiť danú rezerváciu. Organizátori napriek tomu deklarovali, že podujatie sa bude konať v stanovenom termíne, teda 17. mája od 14.00 h do 19.30 h.



Prefektúra Varese je už niekoľko dní v pohotovosti, aby zaistila „verejný poriadok a bezpečnosť občanov“ - nie je totiž vylúčené, že organizátorom sa podarilo prenajať si v provincii Varese iné priestory. Prefekt provincie Salvatore Pasquariello vysvetlil, že úrady toto podujatie nemôžu zakázať, pretože „ide o súkromnú akciu.“