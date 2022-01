Palinovej spor proti NY Times odročili, mala pozitívny test na covid

New York 24. januára (TASR) - Súdny proces, v ktorom bývalá kandidátka na viceprezidentku USA Sarah Palinová žaluje denník New York Times za poškodenie svojho dobrého mena, v pondelok odročili. Palinová mala totiž pozitívny test na koronavírus.



Proces by mal pokračovať 3. februára, ak sa 57-ročná Palinová dovtedy vylieči alebo nebude mať príznaky ochorenia COVID-19, informovala agentúra AP.



New York Times v redakčnom komentári v roku 2017 uvádzal, že politická rétorika Palinovej a jej tímu viedla v roku 2011 k streľbe v arizonskom Tucsone, pri ktorej zahynulo šesť osôb a vážne zranená bola aj demokratická kongresmanka Gabby Giffordsová.



Noviny o dva dni po zverejnení článku vydali opravu. Argumentujú, že pri spornej formulácii nešlo o úmysel, ale chybu editora.



Palinová, niekdajšia republikánska guvernérka štátu Aljaška, ktorá už raz prekonala covid, vyzýva Američanov, aby sa proti tomuto ochoreniu nedávali očkovať. Počas decembrového vystúpenia v Arizone vyhlásila, že vakcínu jej podajú len cez jej mŕtvolu.



"Samozrejme, je nezaočkovaná," uviedol sudca Jed Rakoff, keď oznamoval odročenie procesu.



Sarah Palinová ešte ráno súd informovala, že doma jej vyšiel pozitívny antigénový test. Následne ešte podstúpila ďalšie dva testy, ktoré infekciu potvrdili.



Palinovej žalobu proti New York Times už v minulosti súd zamietol a uspela s ňou po podaní odvolania. Ako pripomína AP, ide o ojedinelý prípad, keď veľké masmédium čelí žalobe za nactiutŕhanie voči verejne známej osobnosti. Výška odškodného, ktoré žiada Palinová, nie je známa.