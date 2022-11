Palkovics odstúpil z postu maďarského ministra technológií a priemyslu

Budapešť 9. novembra (TASR) - Maďarský minister technológií a priemyslu László Palkovics odstúpil. Uviedol to v stredu server 24.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Palkovicsovu demisiu podľa servera 24.hu premiér Viktor Orbán už prijal. Na návrh ministra rozvoja hospodárstva Mártona Nagya má vzniknúť samostatný rezort pre energetiku, za túto oblasť bol doposiaľ zodpovedný práve Palkovics a jeho ministerstvo. Členom vlády bol od roku 2014, ministrom od roku 2018.



S jeho menom sa spája niekoľko politicky citlivých a diskutabilných rozhodnutí, ako napríklad predloženie zákona, ktorého vplyvom bola nútená z Budapešti vysťahovať sa Stredoeurópska univerzita do Viedne. Palkovics tiež riadil transformáciu systému vysokého školstva, na základe ktorej sa mnohé univerzity dostali do rúk nadácií.



Stál aj za odvolaním šéfov Celoštátnej meteorologickej služby (OMSZ). Podľa predpovede počasia na 20. augusta v Budapešti hrozila búrka a preto bol odložený ohňostroj na oslavu maďarského štátneho sviatku. Búrka však nebola a obavy z predpovede sa tak nenaplnili, píše server.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)