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Palmas: Vojenská dohoda Grécka a Izraelu bude prospešná aj pre Cyprus
V súvislosti s jej významom pre Cyprus minister obrany zdôraznil, že všetky tri krajiny čelia spoločným rizikám.
Autor TASR
Nikózia 4. septembra (TASR) - Vojenská dohoda medzi Gréckom a Izraelom o vybudovaní systému protivzdušnej obrany Achillov štít (Achilles Shield) predstavuje ochranný štít pre obe krajiny aj pre Cyprus proti spoločnej hrozbe Turecka. V piatok to vyhlásil cyperský minister obrany Vasilis Palmas, informuje TASR na základe agentúry CNA.
Dohoda predstavuje podľa ministra bilaterálnu spoluprácu medzi dvoma spojeneckými krajinami - Gréckom a Izraelom na základe politických konzultácií na vysokej úrovni medzi oboma krajinami.
Palmas to vyhlásil počas návštevy výcvikového tábora budúcich študentov gréckych vojenských akadémií a zdôraznil, že dohoda posilňuje bezpečnosť v širšom regióne. V súvislosti s jej významom pre Cyprus minister obrany zdôraznil, že všetky tri krajiny čelia spoločným rizikám.
„Aby som to vyjadril jasne a presne, máme na mysli to, že všetky tri krajiny vnímajú Turecko ako hrozbu,“ vyhlásil.
Cyprus už 52 rokov bojuje s okupáciou, zatiaľ čo Grécko s každodennými porušeniami svojho vzdušného priestoru a svojich teritoriálnych vôd, ako aj s porušeniami medzinárodného práva, pripomenul s tým, že podobné problémy existujú aj vo vzťahoch Izraela s Tureckom.
„Preto tieto tri krajiny, ktoré majú vynikajúce politické vzťahy a vojenskú spoluprácu na rôznych úrovniach, koordinujú svoje kroky a dokážu spoločne nájsť spôsoby a synergie na riešenie týchto bezpečnostných rizík,“ povedal Palmas.
Dohoda predstavuje podľa ministra bilaterálnu spoluprácu medzi dvoma spojeneckými krajinami - Gréckom a Izraelom na základe politických konzultácií na vysokej úrovni medzi oboma krajinami.
Palmas to vyhlásil počas návštevy výcvikového tábora budúcich študentov gréckych vojenských akadémií a zdôraznil, že dohoda posilňuje bezpečnosť v širšom regióne. V súvislosti s jej významom pre Cyprus minister obrany zdôraznil, že všetky tri krajiny čelia spoločným rizikám.
„Aby som to vyjadril jasne a presne, máme na mysli to, že všetky tri krajiny vnímajú Turecko ako hrozbu,“ vyhlásil.
Cyprus už 52 rokov bojuje s okupáciou, zatiaľ čo Grécko s každodennými porušeniami svojho vzdušného priestoru a svojich teritoriálnych vôd, ako aj s porušeniami medzinárodného práva, pripomenul s tým, že podobné problémy existujú aj vo vzťahoch Izraela s Tureckom.
„Preto tieto tri krajiny, ktoré majú vynikajúce politické vzťahy a vojenskú spoluprácu na rôznych úrovniach, koordinujú svoje kroky a dokážu spoločne nájsť spôsoby a synergie na riešenie týchto bezpečnostných rizík,“ povedal Palmas.