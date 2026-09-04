Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 4. september 2026Meniny má Rozália
< sekcia Zahraničie

Palmas: Vojenská dohoda Grécka a Izraelu bude prospešná aj pre Cyprus

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

V súvislosti s jej významom pre Cyprus minister obrany zdôraznil, že všetky tri krajiny čelia spoločným rizikám.

Autor TASR
Nikózia 4. septembra (TASR) - Vojenská dohoda medzi Gréckom a Izraelom o vybudovaní systému protivzdušnej obrany Achillov štít (Achilles Shield) predstavuje ochranný štít pre obe krajiny aj pre Cyprus proti spoločnej hrozbe Turecka. V piatok to vyhlásil cyperský minister obrany Vasilis Palmas, informuje TASR na základe agentúry CNA.

Dohoda predstavuje podľa ministra bilaterálnu spoluprácu medzi dvoma spojeneckými krajinami - Gréckom a Izraelom na základe politických konzultácií na vysokej úrovni medzi oboma krajinami.

Palmas to vyhlásil počas návštevy výcvikového tábora budúcich študentov gréckych vojenských akadémií a zdôraznil, že dohoda posilňuje bezpečnosť v širšom regióne. V súvislosti s jej významom pre Cyprus minister obrany zdôraznil, že všetky tri krajiny čelia spoločným rizikám.

„Aby som to vyjadril jasne a presne, máme na mysli to, že všetky tri krajiny vnímajú Turecko ako hrozbu,“ vyhlásil.

Cyprus už 52 rokov bojuje s okupáciou, zatiaľ čo Grécko s každodennými porušeniami svojho vzdušného priestoru a svojich teritoriálnych vôd, ako aj s porušeniami medzinárodného práva, pripomenul s tým, že podobné problémy existujú aj vo vzťahoch Izraela s Tureckom.

„Preto tieto tri krajiny, ktoré majú vynikajúce politické vzťahy a vojenskú spoluprácu na rôznych úrovniach, koordinujú svoje kroky a dokážu spoločne nájsť spôsoby a synergie na riešenie týchto bezpečnostných rizík,“ povedal Palmas.
.

Neprehliadnite

STRIEBRO: Mintálová skončila v Paríži druhá v K1

KOMENTÁR J. HRABKA: Ústava a politici

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

Rezort vnútra bude vyhodnocovať priebeh cvičenia Tiene v oblakoch