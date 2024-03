Palubný personál Lufthansy štrajkuje na frankfurtskom letisku

Frankfurt nad Mohanom 12. marca (TASR) - Palubný personál nemeckej spoločnosti Lufthansa vstúpil v utorok nadránom do štrajku na letisku vo Frankfurte nad Mohanom. Oznámila to odborová organizácia palubných sprievodcov (UFO), píše agentúra DPA.



Protestná akcia na najvyťaženejšom nemeckom letisku sa začala o 4.00 h ráno a potrvá do 23.00 h, uviedla hovorkyňa UFO. V dôsledku štrajku sa očakáva zrušenie približne 600 letov, čo tak ovplyvní zhruba 70.000 cestujúcich.



V stredu by mal v rovnakých časoch štrajkovať zase palubný personál Lufthansy na letisku v Mníchove. Samotná letecká spoločnosť odhaduje, že táto akcia si vyžiada zrušenie približne 400 letov, čo ovplyvní 50.000 cestujúcich.



UFO cez víkend vyzvalo približne 19.000 členov palubného personálu Lufthansy a jej dcérskej spoločnosti Lufthansa Cityline, aby vstúpili do štrajku. Odborári požadujú zvýšenie platov takýchto zamestnancov o 15 percent a tiež kompenzačný bonus za infláciu vo výške 3000 eur.



Lufthansa v súčasnosti čelí viacerým sporom týkajúcim sa miezd zamestnancov. Štrajk pozemného personálu organizovaný odborovou organizáciou Verdi ochromil minulý týždeň veľkú časť osobnej dopravy týchto aerolínii, pričom išlo už o piate kolo ich protestov. Rokovania s Verdi by sa mali obnoviť v stredu.



Utorňajší štrajk zamestnancov Lufthansy navyše časovo koliduje s 24-hodinovým štrajkom nemeckých rušňovodičov, ktorý sa v prípade nákladných vlakov začal už v pondelok večer a v prípade osobných v utorok o 02.00 h ráno.



Protestnú akciu rušňovodičov zvolalo v nedeľu odborové hnutie GDL. Štátna železničná spoločnosť Deutsche Bahn sa ju v pondelok pokúsila zablokovať súdnou cestou, na súde však neobstála - príkaz na zastavenie štrajku nezískala.